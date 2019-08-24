七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今發生七旬翁持刀砍死枕邊人！七旬宋姓老翁情緒不穩，今早疑持刀朝行動不便七旬妻子脖子砍，宋翁再持刀朝自己脖子砍，兒媳嚇得報警。救護人員到場，宋婦坐在輪椅上已明顯死亡，宋翁脖子有2道刀痕，意識清楚，送醫急救。

由於宋翁仍在醫院手術，警方僅表示需等宋翁出院後進一步釐清，案情不便透漏。

今早8點多，台中市政府消防局接獲豐原區府前街一件自殺救護，救護員到場，73歲宋姓婦人(冠夫姓)坐在一樓輪椅上，滿身是血，脖子有一道刀傷，已明顯無生命跡象。

救護員通報警方到場，並由家屬會同到樓上，發現另名74歲宋姓老翁倒在浴室，脖子有2道刀傷，意識清楚，情緒激動，救護員趕緊將宋翁送往衛福部署立豐原醫院，仍在手術中，尚未脫離險境。

據了解，宋婦行動不便，身體狀況不佳，但未聽聞兩老有爭執，現場也未發現遺書，早上發現宋婦受傷，兒媳趕緊打119求救，疑似砍人的刀子遺留在1樓客廳，救護人員到場，宋翁情緒激動，並說自己有殺人。

台中市警察局豐原分局表示，由於宋姓老翁仍在醫院進行手術，進一步案情須等宋翁出院後釐清，警方不便多做說明。