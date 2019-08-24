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國防部六張犁營區清晨傳火警　疏散28人釀4輕傷無大礙

2019-08-24 12:35聯合報 記者李隆揆╱即時報導

位於台北市大安區和平東路3段170號的六張犁營區今天清晨2時許發生火警，營區內大樓4樓一間寢室因不明原因起火，共疏散28人，有4名男性軍人送醫救治，均意識清楚無大礙。

據了解，該棟大樓1、2樓為辦公室，3、4樓為宿舍，今晨2時許4樓宿舍一間寢室突然起火，燃燒面積約2平方公尺，導致3名男性軍人受輕微嗆傷，分別送往國泰及北醫救治，另有一名23歲男性軍人受顏面2度4%燙傷，送往北醫救治，傷者均意識清楚無大礙。

警消人員在獲報後20分鐘內將火勢撲滅，共疏散28人，確切起火原因仍有待相關人員近一步釐清。

位於台北市大安區和平東路3段170號的六張犁營區今天清晨2時許發生火警。圖／擷取...
位於台北市大安區和平東路3段170號的六張犁營區今天清晨2時許發生火警。圖／擷取自Google Map
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