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颱風天雨後視線不佳 小貨車自撞一人傷

2019-08-23 21:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

台9線288.6公里花蓮玉里段，今晚發生小貨車自撞事故。圖／花蓮縣消防局提供
台9線288.6公里花蓮玉里段，今晚發生小貨車自撞事故。圖／花蓮縣消防局提供
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白鹿颱風陸上警戒範圍擴大，花蓮南區玉里鎮晚間6時許，一名黃姓男子駕駛小貨車返家途中，在台9線288.6公里處，疑因雨後視線不清，自撞電線桿，黃男手腳受傷，被送往台北榮總玉里分院救治。

玉里消防分隊今晚6時40獲報，指台9線288.6公里處玉里段的北上路段，有車輛自撞事故，一人受困車內。消防人員趕到場時，44歲黃姓男子已經自行脫困。救護人員發現他額頭有兩處撕裂傷，經評估意識清楚，生命徵象穩定，將他送醫治療。

據了解，事發當時因雨後視線不佳，加上天色昏暗，黃男車輛不慎失控，先撞上路旁電線桿後，再撞上路樹，車頭因猛烈撞擊，面目全非。

台9線288.6公里處花蓮玉里段，今晚發生小貨車自撞事故。圖／花蓮縣消防局提供
台9線288.6公里處花蓮玉里段，今晚發生小貨車自撞事故。圖／花蓮縣消防局提供
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白鹿颱風事故

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