新北金山洗衣店清晨遭竊 2男搜刮零錢櫃2萬元逃逸

2019-08-23 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區中華路一間自助洗衣店今天清晨5點多遭竊，2名男子潛入後拿破壞工具撬開零錢櫃搜刮，得手2萬多元後逃逸，警方已調監視器循線追查。