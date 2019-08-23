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頂樓住戶漏水驚見9水塔全在她家樓上 律師：要適當分配

2019-08-23 20:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

有網友在「爆料公社」投訴，位頂樓的住處房間跟浴室的天花板大量漏水，嚇得她上頂樓查看，才發現多個（至少9個）水塔竟然全都集中在她家的頂樓，屋主將過程貼網投訴，懷疑可能是因為這樣才造成漏水，但漏水原因還待查明，是否因水塔一起放置或修繕導致，仍待鑑定釐清，目前屋主與修繕的住戶等進行相關訴訟。但律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載。

投訴人指出，樓頂修繕後，她家天花板大量漏水，上樓查看才發現整棟水竟全集中在自家頂樓。突然有一天，她家的房間天花板跟浴室天花板卻有大量的水不斷的沖下來，她當時看到整棟住戶的水塔都聚集放在她們家頂樓上面，整個儍眼，怎麼都沒跟她說。

投訴人懷疑因修繕及水塔都集中她家樓頂導致大量漏水，但漏水原因還待查明，是否因水塔一起放置或修繕導致，仍待鑑定釐清，目前屋主與修繕的住戶等進行相關訴訟。

律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載，故建物在申請建照必須繪製蓄水塔之相關位置，在安全無虞之下才能核發使用執照，當然在修繕時除非有必要，必須在原址、原地做修繕，不可擅作主張將頂樓所有蓄水塔集中一處，變更建築執照之設計，若因而影響承載危及住戶之安全，恐有觸法之虞。

林富貴表示，依公寓大廈管理條例係84年6月28日公布，舊有的公寓大廈雖不適用管理條例，但若無特殊事項要準用施行之管理條例。

他說，依照第11條規定共用的部分及其相關設施之拆除、重大修繕及或改良，應依區分所有權人會議之決議為之。因為新的大樓有管委會，所以頂樓之修繕屬於共用部分之重大修繕，應由管委會召開區分所有權人決議才可以進行頂樓修繕，但民國84年之前的老舊公寓沒有管委會，就必須由整棟大樓住戶自行召開會議才能做頂樓的修繕。

本件受災戶可以主張整棟大樓各住戶沒有在一起開區分所有權人會議，頂樓自作主張未經召開全體區分所有權人會議擅自修繕，所造成之損害可能成為侵權行為。

放置在頂樓的水塔到底位置要怎麼放，律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則...
放置在頂樓的水塔到底位置要怎麼放，律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載，圖中住戶與新聞事件無關。記者游明煌／ 攝影
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放置在頂樓的水塔到底位置要怎麼放，律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則...
放置在頂樓的水塔到底位置要怎麼放，律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載，圖中住戶與新聞事件無關。記者游明煌／ 攝影
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漏水信用爆料公社

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