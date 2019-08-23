頂樓住戶漏水驚見9水塔全在她家樓上 律師：要適當分配

2019-08-23 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有網友在「爆料公社」投訴，位頂樓的住處房間跟浴室的天花板大量漏水，嚇得她上頂樓查看，才發現多個（至少9個）水塔竟然全都集中在她家的頂樓，屋主將過程貼網投訴，懷疑可能是因為這樣才造成漏水，但漏水原因還待查明，是否因水塔一起放置或修繕導致，仍待鑑定釐清，目前屋主與修繕的住戶等進行相關訴訟。但律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載。

投訴人指出，樓頂修繕後，她家天花板大量漏水，上樓查看才發現整棟水竟全集中在自家頂樓。突然有一天，她家的房間天花板跟浴室天花板卻有大量的水不斷的沖下來，她當時看到整棟住戶的水塔都聚集放在她們家頂樓上面，整個儍眼，怎麼都沒跟她說。

投訴人懷疑因修繕及水塔都集中她家樓頂導致大量漏水，但漏水原因還待查明，是否因水塔一起放置或修繕導致，仍待鑑定釐清，目前屋主與修繕的住戶等進行相關訴訟。

律師林富貴說，頂樓共用之部分，依照誠實信用原則必須依使用之需要做適當之配置，必須考慮做適當之分配，以免無法負擔承載，故建物在申請建照必須繪製蓄水塔之相關位置，在安全無虞之下才能核發使用執照，當然在修繕時除非有必要，必須在原址、原地做修繕，不可擅作主張將頂樓所有蓄水塔集中一處，變更建築執照之設計，若因而影響承載危及住戶之安全，恐有觸法之虞。

林富貴表示，依公寓大廈管理條例係84年6月28日公布，舊有的公寓大廈雖不適用管理條例，但若無特殊事項要準用施行之管理條例。

他說，依照第11條規定共用的部分及其相關設施之拆除、重大修繕及或改良，應依區分所有權人會議之決議為之。因為新的大樓有管委會，所以頂樓之修繕屬於共用部分之重大修繕，應由管委會召開區分所有權人決議才可以進行頂樓修繕，但民國84年之前的老舊公寓沒有管委會，就必須由整棟大樓住戶自行召開會議才能做頂樓的修繕。