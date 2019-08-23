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北市警局傍晚發布 15名中階警官調動

2019-08-23 18:56聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警局。記者李隆揆／攝影
台北市警局。記者李隆揆／攝影
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台北市警局今天發布15名中階警官人事異動，包含副大隊長、副分局長、專員等職務，市警局表示，此次調動是因應部分外調職缺，基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，故依適才適所、專才專用、品操能力、業務需要、職務歷練等原則，進行人事調整。

15名警官職務調動如下：

交通警察大隊副大隊長沈能成　調任警局保安科專員（第四序列）

北投分局交通組組長蔡煉勇　調任交通警察大隊副大隊長

中山分局副分局長張耀仁　調任捷運警察隊隊長

信義分局副分局長黃志成　調任中山分局副分局長

中正第一分局副分局長陳勇華　調任信義分局副分局長

士林分局副分局長吳宜蓉　調任中正第一分局副分局長

文山第二分局副分局長張久宜　調任士林分局副分局長

文山第一分局副分局長楊坤明　調任文山第二分局副分局長

內政部警政署專員（第四序列）陳孟欣　調任文山第一分局副分局長

警局後勤科專員（第五序列）江勛貴　調任北投分局副分局長

內政部警政署秘書林至聰　調任警局後勤科專員（第五序列）

松山分局副分局長邱能助　調任萬華分局副分局長

大同分局副分局長黃煥宜　調任松山分局副分局長

內湖分局副分局長李兆欣　調任大同分局副分局長

中山分局行政組組長林本泓　調任內湖分局副分局長

台北市警局今天發布15名中階警官人事異動。記者李隆揆／翻攝
台北市警局今天發布15名中階警官人事異動。記者李隆揆／翻攝
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警察內政部

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