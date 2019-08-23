北市警局傍晚發布 15名中階警官調動
台北市警局今天發布15名中階警官人事異動，包含副大隊長、副分局長、專員等職務，市警局表示，此次調動是因應部分外調職缺，基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，故依適才適所、專才專用、品操能力、業務需要、職務歷練等原則，進行人事調整。
15名警官職務調動如下：
交通警察大隊副大隊長沈能成 調任警局保安科專員（第四序列）
北投分局交通組組長蔡煉勇 調任交通警察大隊副大隊長
中山分局副分局長張耀仁 調任捷運警察隊隊長
信義分局副分局長黃志成 調任中山分局副分局長
中正第一分局副分局長陳勇華 調任信義分局副分局長
士林分局副分局長吳宜蓉 調任中正第一分局副分局長
文山第二分局副分局長張久宜 調任士林分局副分局長
文山第一分局副分局長楊坤明 調任文山第二分局副分局長
內政部警政署專員（第四序列）陳孟欣 調任文山第一分局副分局長
警局後勤科專員（第五序列）江勛貴 調任北投分局副分局長
內政部警政署秘書林至聰 調任警局後勤科專員（第五序列）
松山分局副分局長邱能助 調任萬華分局副分局長
大同分局副分局長黃煥宜 調任松山分局副分局長
內湖分局副分局長李兆欣 調任大同分局副分局長
中山分局行政組組長林本泓 調任內湖分局副分局長
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