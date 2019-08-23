颱風來襲海邊浪大 萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸

2019-08-23 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



颱風來襲海邊浪大，萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 新北市萬里區龜吼近海域今天下午3點多，有民眾發現有人在海面上載浮載沉，疑似大體，海巡署、消防局人員獲報將大體打撈上岸，初步研判死亡多日，身份及死亡原因都還待了解，已報請檢方相驗調查，釐清死因。

據指出，遺體原本在海上載浮載沉，後來漂到岸際，海巡、警方及消防人員到場處理，已將大體從岸邊打撈上岸，並抬送到廣場放置，並以白布覆蓋。相關人員初步查看為男性，年紀難辨，浮腫嚴重，死亡應有多日，身上沒有任何身分證明。