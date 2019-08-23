颱風來襲海邊浪大 萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸

相關新聞
獨／落漆！毒蟲送友人台中地院報到 反被警抓包吸毒2019-08-23 16:13
台中監獄附近空地 遭傾倒機車零件2019-08-23 15:55
逾期移工變身「蜘蛛人」廢眷舍頂樓搭帳篷度日2019-08-23 17:24
火警受困一家3人順利逃生 全因女主人「這動作」2019-08-23 17:12
處理車禍還幫忙抱幼童被貼網按讚 女警：就幫忙一下2019-08-23 15:31
女波麗士處理車禍還幫忙抱小孩 網讚爆：有妳真好2019-08-23 09:47
從南偷到北 校園大盜台中落網2019-08-23 00:16
海象無異常…蘇澳漁船失聯 請美日協尋2019-08-23 00:12
離岸風電工作船險翻 40人彰化外海驚魂2019-08-23 00:06
影／離岸風機工作船傾斜棄船求救 海巡救出40人2019-08-22 22:52
嘉義民雄民宅氣爆 一大兩小燒燙傷住院、無生命危險2019-08-22 20:54
影／嘉義民雄鄉瓦斯行 煮火鍋氣爆6人燒燙傷2019-08-22 20:24
超速5公里就被拍照開單？警曝真相：我們是無辜的2019-08-22 19:49
心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰2019-08-22 19:26
嘉義民雄大士爺廟附近民宅氣爆 至少6人燒燙傷2019-08-22 19:22
影╱女子因家暴離家14年 暖警協助找到家祖孫相擁惹鼻酸2019-08-22 18:54
恐怖！工作船彰化外海傾斜進水 40名船員甲板待援2019-08-22 18:23
京站女員工手掌遭絞肉機捲入 鬆餅店：負起全責2019-08-22 17:20
「史上最強救護分隊」救回無心跳老人 消防之友會頒獎2019-08-22 17:14
影／女駕駛驚險超車大甩尾 宛如電影「玩命關頭」上演2019-08-22 17:07
男童校外教學溺斃 幼兒園、民宿業者涉過失致死起訴2019-08-22 16:55
台64線三重路段翻車 一度回堵到板橋2019-08-22 15:23
警專生結束實習了 這個分局長用「敵情」教後進保平安2019-08-22 14:34
校園大盜從南偷到北 終於在台中落網2019-08-22 14:24
離婚夫妻疑感情糾紛 女持水果刀傷前夫2019-08-22 13:38
廂型車疑自撞電桿 駕駛受困獲救2019-08-22 13:29
嘉義檢調警環大結盟 向環保犯罪宣戰2019-08-22 12:57
熱門文章
私菸案LINE對話曝光！ 華航主管「老闆說多多益善」2019-08-23 13:19
嘉義民雄大士爺廟附近民宅氣爆 至少6人燒燙傷2019-08-22 19:22
正妹腿上綁這線是啥？ 推文釣出網友大曬周子瑜美腿照2019-08-22 20:01
撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘2019-08-23 10:28
心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰2019-08-22 19:26
私菸案第一階段偵結 北檢公布名單2019-08-23 11:03
不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸2019-08-23 09:54
情侶台鐵車廂內當眾纏綿親熱 乘客嚇到目瞪口呆2019-08-23 14:36
私菸案 北檢首波起訴國安局吳宗憲、華航邱彰信等13人2019-08-23 11:02
苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪2019-08-23 10:08
私菸預購成績斐然 邱彰信傳送「喜極而泣」兔兔貼圖2019-08-23 13:35
私菸案今偵查終結 擬首波起訴國安局人員2019-08-23 09:16
超速5公里就被拍照開單？警曝真相：我們是無辜的2019-08-22 19:49
私菸案邱彰信等四人被起訴 華航：痛心與遺憾2019-08-23 12:16
破損百元鈔銀行換鈔只給50元 真相曝光網友求「另一半」2019-08-22 20:13
辜仲諒被控海外掏空百億 一審判無罪2019-08-23 16:08
桃市議員貪汙遭判6年定讞將入獄 桃檢啟動防逃機制2019-08-22 19:18
毒椒鹽削逾億 「台灣第一家」創辦人子女要坐牢2019-08-23 00:06
「老闆說大放送！」 私菸案查出邱彰信開放數量不設限2019-08-23 13:28
色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒2019-08-23 13:04
桃市議員歐炳辰褫奪公權 郭蔡美英將遞補2019-08-23 00:27
生日收到蛋糕盒 打開竟是巨無霸壽桃…網友讚：真心朋友2019-08-23 13:15
離岸風電工作船險翻 40人彰化外海驚魂2019-08-23 00:06
地下匯兌夫婦 釋放1天又被押2019-08-23 00:06
砍母頭拋下樓出庭仍淡定 檢斥：沒掉一滴眼淚如旁觀者2019-08-23 15:17
合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士2019-08-22 23:15
童沒戴安全帽站機車腳踏板 母單手騎車邊滑手機嚇壞旁人2019-08-22 21:29
女波麗士處理車禍還幫忙抱小孩 網讚爆：有妳真好2019-08-23 09:47
打翻哈根達斯踩到杯內湯匙！ 奧客母子竟塞回超商冰櫃2019-08-23 13:28
影╱女子因家暴離家14年 暖警協助找到家祖孫相擁惹鼻酸2019-08-22 18:54
山老鼠拒捕朝眉心開槍自殺 警：他先朝警方開數槍2019-08-23 16:13
私菸案始於馬英九「久安專案」 北檢另案偵辦2019-08-23 12:25
掏空幸福人壽資產 鄧文聰再被判20年2019-08-23 11:17
慣竊狡辯菸不是他的 警這招DNA鑑定打臉他2019-08-23 11:20
影／嘉義民雄鄉瓦斯行 煮火鍋氣爆6人燒燙傷2019-08-22 20:24
棄土案二審判無罪 徐耀昌：百感交集、心中大石頭放下來2019-08-23 11:20
恐怖情郎要求復合被拒 強暴還將她打的全身是傷2019-08-22 22:56
台商夫婦聲押關鍵 U盾內皆人頭2019-08-23 00:06
富少租藍寶堅尼超速害女友死亡 檢追訴無期徒刑重罪2019-08-23 12:14
衣服捲入機具斷頭慘死 公司賠移工家屬170萬元和解2019-08-22 21:03
留言