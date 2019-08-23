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火警受困一家3人順利逃生 全因女主人「這動作」

2019-08-23 17:12聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市學甲區濟生路一家電腦行今天凌晨1點44分發生火警，台南市消防局學甲分隊在8分鐘內抵達現場時發現煙霧瀰漫，二樓有屋主夫婦及兒子受困，分隊長戴佐丞立即指示搶救人員架梯至2樓將受困人員救出，火勢於2點9分控制住，2時13分熄滅。

事後女屋主表示，火警發生時一家3口全在3樓寢室睡覺，突然聞到濃煙，發現濃煙是從1樓冒出，於是先下樓關閉1樓至2樓的隔間門，並逃至2樓窗邊等待救援，最後在消防隊搶救下順利脫困。

台南市消防局說，這次的火警，由於女屋主反應迅速將1樓至2樓的隔間門關閉，避免火煙迅速流竄至2、3樓，並將家人引導到2樓窗戶等待救援，是一個很成功的侷限火災（關門）案例。在許多的火災案例調查中，證實了隨手「關門」確實可以自救也可以救人。

消防局提醒民眾，火警發生時，若不幸身處室內一時無法逃離，將門關起來，可以把火勢阻隔在外，爭取更多的逃生或求援待救的時間；如果起火點在屋內，逃離家門時將門關起來，則可以將火勢侷限於屋內，減緩火勢的延燒速度，方便其他樓層的人逃生。

消防局長李明峯藉此案例呼籲市民，火警發生時千萬不要驚慌，除了立即打119報案外，記得隨手關門，可以有效阻絕火煙往其他房間流竄，增加逃生機會，確保生命安全。

台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓，消防人員破門及時救出。...
台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓，消防人員破門及時救出。記者吳淑玲／翻攝
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台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓。記者吳淑玲／翻攝
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台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓，被消防人員及時救出。記...
台南市學甲區一家電腦行凌晨發生火警，屋主一家3人受困二樓，被消防人員及時救出。記者吳淑玲／翻攝
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