處理車禍還幫忙抱幼童被貼網按讚 女警：就幫忙一下

2019-08-23 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



女警翁珮茹說，女童當時哭鬧要黏媽媽，所以她抱一下，就是幫忙一下。圖／警方提供 分享 facebook 基隆市基金一路昨天下午發生一起兩輛自小客擦撞車禍，無人受傷，但因車輛擋在車道上，到場處理的女警翁珮茹拍照後請兩車先移車，但剛好車上有一名女童受驚，哭鬧不已。女警一邊抱起女童，一邊疏導交通的被民眾拍下貼網，網友大讚貼心。翁珮茹說，女童當時哭鬧要黏媽媽，所以她抱一下，就是幫忙一下。

大武崙派出所長林文修說，昨天下午3時許，基金一路135巷口發生一起車禍事故，派出所獲報後派遣警員翁珮茹前往處理，現場2輛自小客車擦撞，無人受傷，但基金一路是往返基隆與新北市交通要道，事故車輛剛好好擋在車道上，使後方出現回堵塞車情形。

翁珮茹見狀，立即就事故雙方車輛進行初步拍照及定位後，請駕駛將車輛移置路旁以恢復車輛通行，但其中一輛自小客楊姓女駕駛向她求助，車上載有一名幼女，可能遭到驚嚇哭鬧不止，移置車輛時無瑕照顧哭鬧的小孩，請她幫忙暫時照顧。翁員抱起年幼的女童，於路旁一邊疏導交通，一邊哄著小女孩，這一幕被路旁民眾看見後，拍照上傳社群網站。

女警抱小孩的照片被貼在基隆人大小事臉書社群，引發很多網友按讚，紛留言「有妳真好」、「好美的一幕」、「波麗士有妳真好」、「女警好熱忱」、「好貼心，給人民保母按個讚」。

翁珮茹說，當時請兩輛自小客移車，但楊女車上有2名小孩，一個會走路了，另一個要人家抱，女童當時哭鬧要黏媽媽，所以她抱一下，就是幫忙一下。