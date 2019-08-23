機車不見了 華僑求助台南警察不到1小時尋回

2019-08-23 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



旅美華僑吳姓女子暑假返台探親，日前騎機車前往台南市安南區海佃路一中醫診所看病，就醫後卻發現機車不見蹤影，如熱鍋上螞蟻向市警三分局海南派出所求援，員警陪同吳女到場協尋，研判該車妨礙他車出入，可能暫遭移置他處，隨後發現吳女機車停放於距中醫診所30公尺遠騎樓下，「台灣警察好讚！」她對員警不到1小時神速尋回機車，讚不絕口。

吳女近期返台探親，暫住在台南胞妹家中，在台僅有一輛代步機車，未料，機車不翼而飛，令她焦急如焚，海南派出所員警受理報案，安撫吳女情緒外，積極派員調閱監視器，並陪同吳女返回機車停放處及周邊巷弄協尋，卻毫無進展。

員警詢問她平時機車使用狀況，得知機車龍頭未鎖及停放在海佃路鬧區，研判該車可能因妨礙他車出入，遭暫時移置他處，因此，員警不辭辛勞重返現場尋找，果然不出其所料，發現吳女機車停放在距中醫診所30公尺遠騎樓下，完好無缺。

「台灣警察好讚！」吳女直呼，員警能在1小時內迅速尋獲機車，實在太感謝了；她表示，台灣警察為民服務精神，令人佩服。