體驗火場濃煙學生演嗆傷「咳咳咳」 眾人笑翻：麥假！

2019-08-23 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



幼稚園年紀的小朋友參訪消訪隊笑料百出，桃園市八德區茄苳分隊昨日接待一群安親班小朋友，設置多個防災關卡讓孩童從玩鬧中學習，除了消防水柱、地震知識外，罕見加入濃煙體驗，讓小朋友置身濃煙中，體驗完的小朋友還演著被煙嗆到的樣子，老師和消防員紛紛大笑。

昨日茄苳消防隊湧入一批年紀約為大班，由安親班老師帶領來戶外教學的小朋友，總計有30名。小朋友對消防隊充滿好奇，消防隊也貼心地為其設計適合該年紀小朋友的關卡，包括水域安全、射擊消防水柱、穿著救生衣、地震知識宣導及避難姿勢調整，更酷的是還有伸手不見五指的濃煙體驗，讓小朋友驚呼連連。

茄苳分隊小隊長林治均表示，該次活動利用隊上的製煙機，弄出濃煙讓小朋友有身歷火場的感覺，小朋友的反應相當好，從濃煙中出來甚至還演著被嗆到的樣子，不斷發出「咳咳咳」的聲音，讓老師和隊員大笑直呼「麥假！那個煙根本不會嗆」，小朋友活靈活現演著被嗆傷的樣子，讓眾人皆留下深刻印象。