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台南民宅火警 消防人員破門救出3人

2019-08-23 10:36中央社 台南23日電

台南市學甲區民宅今天凌晨發生火警，因起火點在1樓，住戶無法逃生，消防人員獲報後，及時破門撲滅救出3人，無人傷亡。

台南市政府消防局凌晨1時44分獲報，學甲區1棟4樓鐵皮加蓋民宅發生火警，消防人員趕往破門救出2樓一家3人，被救出的人意識清醒，不需送醫。

消防局初步調查，起火點疑是屋內1輛電動機車，已冒出黑煙，屋主等3人被困在2樓房間，無法下樓逃生，消防人員破門後15鐘內撲滅起火點，燃燒面積只有1平方公尺，但確切起火原因有待調查釐清。

電動機車火災

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