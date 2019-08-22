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嘉義民雄大士爺廟攤販氣爆 至少6人燒燙傷

2019-08-22 19:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣民雄鄉今天晚上舉辦大士爺祭，附近西安路上攤販，晚間6時許因不明原因發生氣爆，造成至少6名大人小孩燒燙傷送醫，事故原因仍待調查。

嘉義縣消防局今天晚間6時許接獲報案，指民雄大士爺廟附近民宅發生火災，消防人員到場後發現，疑似攤販 發生氣爆，造成45歲男性身上有28%的2至3度燒燙傷、5歲男童身上有18% 1至2度燒燙傷； 38歲女性身上有20％1至2度燒燙傷丶 11歲女童有15%燒燙傷。另有多名傷者，由家屬自行開車送醫。

嘉義縣消防局，從民雄大士爺廟附近， 載送多名傷者到醫院。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣消防局，從民雄大士爺廟附近， 載送多名傷者到醫院。 記者卜敏正／攝影
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氣爆嘉義事故

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