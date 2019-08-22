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「史上最強救護分隊」救回無心跳老人 消防之友會頒獎

2019-08-22 17:14聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市陳姓男子前天在永康區復興路消防第五救災救護大隊復興分隊前突然倒地，還沒了呼吸心跳，分隊接獲報案在場9名消防員、兩位協勤救護義消迅速急救、飛車送醫，把老伯自鬼門關救回。目擊民眾大讚「史上最強救護力！」、「這陣容死神都卻步了」。

台南市消防之友會第五辦事處，下午前往復興分隊頒發鼓勵獎金，由五大隊大隊長黃煇林與復興分隊執勤隊員代表接受。消友會第五辦事處副處長胡信昌、劉德全與幹事蔡政芳盛讚消防救護員用心守護市民，消友會願全力作為打火弟兄後盾。

復興消防員指出，20日上午分隊同仁正在排假，突然接獲民眾通報在分隊前有一名老伯路倒，已沒有呼吸心跳，人命關天需要搶救，因為案件太棘手，分隊所有消防員都「傾巢而出」，前往協助救護工作。

現場只見陳姓男子躺在復興路上，四周有3位EMTP、6位EMT2共9名救護員及2位護理師義消志工加入搶救，大家分工做CPR、建立呼吸道、準備電擊、建立IV和抽藥。路邊陸軍39化兵群也有官兵出面協助交管，避免二次意外。

「大家只有一個信念，就是要老伯醒過來！」，參與的消防員說，大家把握黃金時刻奮力搶救，11分鐘將老伯送上救護車，4分鐘就飛車到成大醫院，「老伯才到院就恢復心肺功能，令人振奮」。

「這麼快就恢復心肺功能，太棒了」、「這救護陣容真是黃金組合」、「這陣容死神都卻步了」，這兩天網友紛紛留言盛讚消防員與義消，消友會幹部下午特地到分隊頒獎，感謝復興消防員用心救人。

台南市消防之友會第五辦事處到復興分隊頒獎表揚，左起涂東祺、蘇子凱、黃煇林、蔡政芳...
台南市消防之友會第五辦事處到復興分隊頒獎表揚，左起涂東祺、蘇子凱、黃煇林、蔡政芳、劉德全、胡信昌、黃柏翰、林哲賢、黃裕翔、陳俊豪。記者周宗禎/攝影
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69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
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台南市消防之友會第五辦事處到復興分隊頒獎表揚，左起涂東祺、蘇子凱、黃煇林、蔡政芳...
台南市消防之友會第五辦事處到復興分隊頒獎表揚，左起涂東祺、蘇子凱、黃煇林、蔡政芳、劉德全、胡信昌、黃柏翰、林哲賢、黃裕翔、陳俊豪。記者周宗禎/攝影
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69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
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69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
69歲陳姓男子倒地無呼吸心跳，打火弟兄搶救送醫。圖/翻攝畫面
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消防員救護員

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