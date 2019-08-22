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台64線三重路段翻車 一度回堵到板橋

2019-08-22 15:23聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市台64八里新店線東西向快速道路西向14.5公里約三重路段，今天下午1時30分左右發生翻車事故。一輛由59歲李姓女子駕駛的休旅車，擦撞前方轎車之後失控翻覆。

警方和消防隊獲報趕抵時，女駕駛已自行爬出車外脫困，沒有受傷婉拒就醫。但這起車禍造成道路交通中斷，後方車流一路回堵至板橋端，稍後拖吊車到場將事故車輛拖離現場，已恢復暢通，詳細肇事原因須由警方調查釐清。

台64線三重路段稍早發生翻車事故，目前路況已經排除。圖／讀者提供
台64線三重路段稍早發生翻車事故，目前路況已經排除。圖／讀者提供
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台64線三重路段稍早發生翻車事故，目前路況已經排除。圖／讀者提供
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事故里約

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