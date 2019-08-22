竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「假如家裡有裝設住警器 ，竹北市東海三街的火警就不會奪走2條人命了」為守護居家安全，新竹縣今年擴大補助，安裝住警器的數量5000個，新竹縣長楊文科今天親自到竹北市的民宅，示範安裝住警器，他也呼籲鄉親趕快到消防分隊申請，目前還有2200只免費名額，若不慎發生火警時，可及時發現、反映並逃生，讓損害降到最低 。

根據統計，竹縣107年度建築物火災件數計190件，其中安裝火災警報相關設備35件，安裝比率僅占18.4％，比率偏低，縣長楊文科推動「安心家園－提供5,000只住警器補助專案」，除熱心人士贊助，竹北市、關西鎮、湖口鄉、寶山鄉、新埔鎮等公所也熱情響應。

為擴大宣導安裝住警品的重要，楊文科今天在消防局同仁、竹北婦女防火宣導隊姊妹的陪同下，前往賴姓民宅並爬上工作梯親自示範安裝，協助測試住警器。

賴姓民宅也表示，朋友家未裝設何警報器，日前煮東西忘記關爐火，差點釀災的意外，所幸及早發現無人傷亡。她也看到電視報導好多火災案件，知道住警器的重要，知道近來縣府免費補助裝設，所以趕緊提出申請。

消防局長孫福佑說，為改善消防環境，新竹縣從去年開始，工務處審核5層以下非公共住宅的執照時，就要求建築師將消防設備納入基礎設施中。他也呼籲78 年以前的老舊建築安裝住警器，讓居家更安全。