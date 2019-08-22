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妻子羊水已破 他衝進派出所、警車開道送醫順產

2019-08-22 12:10聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡水區有1名26歲陳姓男子，昨天深夜11時35分開車載著羊水已破，即將分娩的妻子趕往蘆洲區長榮路的婦幼診所途中，路過淡水警分局中山路派出所，情急之下衝近所內請求援助。

警方隨即安排由警員黃裕翔駕駛巡邏車前導，一路鳴笛開道，11公里路程只花約10分鐘便將邱姓產婦平安送抵婦產科診所，稍後順利產下1名女嬰，母女均安。家屬特別感謝警方貼心為民服務。

警員黃裕翔（左）駕駛巡邏車開道護送陳姓夫妻趕抵診所，陳妻稍後順利產下女嬰。記者林...
警員黃裕翔（左）駕駛巡邏車開道護送陳姓夫妻趕抵診所，陳妻稍後順利產下女嬰。記者林昭彰／翻攝
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警方巡邏車鳴笛開道，破水孕婦迅速趕抵婦幼診所，順利生產。記者林昭彰／攝影
警方巡邏車鳴笛開道，破水孕婦迅速趕抵婦幼診所，順利生產。記者林昭彰／攝影
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陳姓男子由警車開道迅速趕抵婦幼診所，情急將車扔在門口便護送妻子進門。記者林昭彰／...
陳姓男子由警車開道迅速趕抵婦幼診所，情急將車扔在門口便護送妻子進門。記者林昭彰／攝影
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