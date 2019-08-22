妻子羊水已破 他衝進派出所、警車開道送醫順產

2019-08-22 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區有1名26歲陳姓男子，昨天深夜11時35分開車載著羊水已破，即將分娩的妻子趕往蘆洲區長榮路的婦幼診所途中，路過淡水警分局中山路派出所，情急之下衝近所內請求援助。