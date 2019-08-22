屏消防提升工業災害搶救安全 自走式遙控砲塔超級猛

2019-08-22 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣消防局新購5輛水箱車及1輛水庫車昨天驗收合格，將配發加入九如、麟洛、潮州、萬丹、龍泉及枋寮等6個消防分隊救災行列，新式消防車設計亮點包含有駕駛艙整體電氣控制系統、幫浦操作室控制系統，方便擔任司機的消防人員能簡易掌控整體出水性能，避免中斷射水。而枋寮消防分隊水箱車更配置「自走式遙控砲塔」，可遙控操作，每分鐘射水流量可達2400公升，提升轄內工業區災害搶救效能與安全。

消防局表示「自走式遙控砲塔」履帶驅動馬達為48V直流電動馬達驅動設計，並具有剎車功能，左右履帶各有一組，每組驅動馬達功率為800W。橡膠履帶可進行前後移動與原地迴轉，並可爬坡並跨越簡單障礙物，因履帶支撐面積大，即使在鬆軟、泥濘等險峻環境仍能操作使用。

「自走式遙控砲塔」前進、後退、轉彎及水柱水霧調整均使用無線遙控器操作，且遙控距離於空曠地區可達300M，可代替消防人員執行高風險救災環境如易爆有毒化災，或隧道內密閉空間缺氧濃煙等災害類型搶救。運用砲塔每分鐘射水流量可達2400公升以上與直線射程距離可達60公尺以上；可遙控拖著水帶前進、調整直線或水霧射水方式，透過砲塔附屬鏡頭傳輸前方影像至操作人控制裝置，操作人可以清楚得知前方災害情形，執行災害搶救並確保搶救人員安全。