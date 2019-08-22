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京站咖啡廳女員工右手捲入絞肉機 人同機器送上車送醫

2019-08-22 10:33聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市大同區京站時尚廣場2樓一家咖啡廳，今天早上9點多傳出年約28歲女員工，疑在操作絞肉機作業時，右手掌不慎遭捲入，一旁員工發現立刻撥打119，消防人員到場發現女員工右手掌整個卡在機器裡，將她連同機器一起送上救護車，目前正在台大醫院治療。

京站。 聯合報系資料照／記者陳立凱攝影
京站。 聯合報系資料照／記者陳立凱攝影
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