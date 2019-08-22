校園大盜新竹落網 警：北中南逾50名學生受害

2019-08-22 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



47歲張姓男子去年出獄後缺錢花用，當起校園大盜匪，3天前鎖定高雄一間高中職，悄悄潛入教室，竊走萬元現金後逃逸，21日上午11點，食髓知味的張男又潛入新竹市一間高中職行竊，偷走1萬6千元現金與20支手機，之後在台中被捕；警方清查，發現台北、高雄、新竹都有校園遭竊，估計受害學生達50人以上。

據了解，張男偷遍各地校園，作案手法大都是翻牆、趁學校對外開放時混入校園，隨後鎖定上室外課的空教室，潛入後就大肆搜刮學生書包，竊走所有值錢物品，目前台北、高雄警方都有受理學校報案，陸續清案中。

警方呼籲，學生到校上課，若要離開座位，包括手機、錢包、現金等值錢物品務必要隨身攜帶，千萬別給竊賊作案的機會。

經查，張男在高雄犯案後逃往新竹避風頭，21日向親友借錢遭拒，上午11點臨時起意翻牆躲進市區一所高中職，看見一間教室在進行新生訓練，學生陸續外出，張便躲藏在教室旁，伺機悄悄潛入，快速翻動每位學生的書包，將裡面現金搜刮一空，連高價手機也不放過，共竊走1萬6千元現金與7支手機，隨後步行至火車站逃逸。