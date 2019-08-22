空勤飛行員隨身帶幸運小物 這二人拿出來都相同

2019-08-22 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「飛行員出飛行任務時會帶平安小物嗎？」記者詢問，空勤總隊勤務第2大隊第3隊長林國強，和飛行教官吳昆釗不約而同，拿出身上收藏多年的平安小物，竟然都是「大甲媽祖的壓轎金」。

飛行員說，每次飛行任務都不同，需事先掌握任務內容，但現場實際狀況要到場才能確認，每位飛行員都落實平常訓練，飛行時全神貫注，讓任務都能順利達成，但飛行期間也免不了要求心安。

隊長林國強和飛行教官吳昆釗說，好友知道他們的飛行任務危險，每次出勤都有風險，大甲媽一年一次的遶境過程，會在許多宮廟駐駕，媽祖離境時壓轎金很搶手，好友多年前幫他們求來一包壓轎金，二人隨身攜帶多年。

吳昆釗的壓轎金紅包放身上多年已破裂，心想自己向媽祖求更有誠意，隊長也希望找機會帶隊員們一起去鎮瀾宫再向媽祖求壓轎金。

飛行求平安，也忌噩運，由於大多出救難任務，因此飛行員辦公室，不能放也不能吃鳳梨和鳳梨酥，飛行教官吳昆釗說，消防單位流傳辦公室不放鳳梨，避免救災救護勤務很「旺」，空勤總隊一樣，不喜在辦公室放鳳梨或鳳梨酥，多年來眾人已習慣，飛行員辦公室不會看到鳳梨。

如果吊掛遺體任務結束，消防局人員會給飛行員一個空的紅包袋，飛行員帶回隊部燒掉，「消災解厄」。