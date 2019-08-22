獨／空中救援消失38分鐘今解密 空勤任務藏驚險

2019-08-22 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



驚險空中救援，直升機消失的38分鐘今解密！今年１月，知名比基尼女登山客在南投登山墜谷死亡，空勤總隊直升機１月23日到地形繁雜陡峭山壁吊掛遺體時，和勤務中心失聯38分鐘，令全國緊張，飛行教官趙青松說，當時山區無線電沒訊號，直升機滯留空中38分過程很驚險，空勤總隊勤務第2大隊第3隊長林國強說，這次任務是該隊成軍3年來，最困難的一次。

空勤總隊當時共出動6架次直升機，包括吊掛搜救人員和吊掛回遺體，飛行教官趙青松說，直升機飛行到救援位置發現，地形複雜，女登山客大體被樹枝遮蔽看不到，搜救人員無法確認位置吊掛落地，只好先吊掛機具和人員，先砍樹掃除障礙。

趙青松說，一名地面搜救人員找到大體後，見女登山客在斷崖跌落，剛好卡在樹枝上，她身旁只有一公尺寬的平台，搜救人員無法吊掛下去，遺體也無法吊掛上來。直升機飛近事故地點，現場山谷地形非常陡峭，地形危險又有下切強風，直升機不能再靠近。

直升機搜救人員在站立困難的狹窄山壁以繩纜固定住大體，後來發現，只有一名搜救人員無法完成任務，再吊掛另一名搜救人員到峭壁協助，直升機在山谷盤旋，滯空38分鐘內，機上人員望著下方二名搜救人員危險作業，和外界失聯，搜救人員最後順利救援，過程稍一不慎就有生命危險，有如經歷一生一世。

空勤總隊上山下海任務都驚險，政府需要飛行任務都會想到空勤總隊，救人、環保監控或司法調查都有，飛行教官吳昆釗曾在一次飛行救援任務中，駕駛直升機在高空盤旋半小時，只因為前方有一朵雲，他等到風起雲湧空檔，看到雲朵飄過立刻在空隙中穿越雲層降落，直升機協助搶救山林大火也常出現驚險畫面；空勤總隊飛行員每次飛行任務就是「搏命」，有著外界無法想像的風險。

2大隊3隊長林國強以前曾駕駛舊型直升機出任務，舊機馬力小，有次飛行下降時直升機機身不停抖動，林國強心想不妙「我小命可能不保」，他已雙手抱頭，做好墜機心理準備，幸好有驚無險。