影／天元宮賓士衝下階梯 網友謔稱：七月怪事多

2019-08-22 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區的賞櫻勝地無極天元宮，昨天下午有民眾看見1輛賓士轎車卡在陡長人行階梯上，隨手將奇景拍照上傳臉書社團，引發眾多網友熱議，有人以為車主把轎車當成越野車開？也有人戲稱：可能沒停車位吧！