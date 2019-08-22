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人夫認了跨年夜與她嘿咻 單方指證缺證據小三無罪

2019-08-22 07:58聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

女子「小蘋」發現丈夫「阿忠」異樣，經詢問後，老公坦承在跨年夜與周女到摩鐵嘿咻，經檢方依妨害婚姻罪將周女起訴，不過法官以本案無性器接合的證據、也缺犯案地點，難憑「阿忠」單方指證即認定有罪，在缺乏直接證據下，台中地院判決周女無罪。 

檢察官起訴指出，周女明知「阿忠」是有配偶的人，卻於2017年12月31日至2018年1月1日間，在嘉義市某摩鐵與「阿忠」嘿咻，經「小蘋」察覺異樣，與周女、「阿忠」在雲林縣斗六市談判，始知此事。

此外，「小蘋」提出周女與「阿忠」的錄音譯文，周女對他表示「那是因為我們現在在一起，所以很多事情都要坦白」、「就給你親啊給你看啊」等透露愛意且將對他為親密行為之內容。

並有周女對他稱「你那個9號，那個啊，到底是多少錢啊？」「為什麼不用先付？你入住不用付嗎？」等疑似投宿之內容。檢方因而認定周女犯相姦罪將她起訴。

法官審理時，周女坦承訊據被於2017年12月31日晚間，與「阿忠」一起跨年，迄於2018年1月1日與「阿忠」、「小蘋」告訴人見面，但堅決否認相姦犯行，辯稱「當晚我沒有與他至汽車旅館，也沒有發生性行為」。

法官強調，本案無性器接合的證據，也缺乏犯案地點、時間，錄音內容也未提及兩人性行為，在缺乏證據下，判周女無罪。

「阿忠」坦承在跨年夜與周女到摩鐵嘿咻，經檢方依妨害婚姻罪將周女起訴，不過法官以本...
「阿忠」坦承在跨年夜與周女到摩鐵嘿咻，經檢方依妨害婚姻罪將周女起訴，不過法官以本案無性器接合的證據，判決周女無罪。圖／本報資料照
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摩鐵性行為跨年

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