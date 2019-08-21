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獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

3童凌晨騎車閒逛 警送回家發現媽媽是通緝犯

2019-08-21 21:44聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義12歲許姓男童，昨天凌晨帶著10歲妹妹、8歲弟弟，騎腳踏車行經民雄鄉民雄陸橋旁，被路過民眾發現單獨騎車危險，通報警方協助，男童表示晚上「帶弟妹出門走走」準備回家，警方調派2輛警車護送3童返家，才發現許母已被通緝，隨即委託許母同居人照顧3童，將她帶回警訊後，解送嘉義地檢署歸案。

嘉義縣民雄鄉熱心鄉民表示，昨天凌晨約0時許，駕車行經民雄陸橋前，發現3名幼童騎自行車，從民雄方向往嘉義市方向騎，因為陸橋正在施工、周邊視線不良，他和友人擔心幼童安危，立即向警方報案，警方也很快就到場處理。

警方表示，許童向到場員警說明，住在嘉義市、縣交界處，晚上覺得無聊，才帶弟妹出門騎車、正準備回家，員警立即電話聯絡男童母親，許母坦言知道小孩出門、不確定去向，員警表示會立即送3童回家。

承辦員警說明，當時問許童電話時曾說「媽媽姓許」，但送許童3人返家後，請許母簽名卻自稱姓吳，當下發現有誤，透過警用電腦調查，相片與許母完全不同，立即要求她出示真實姓名，許母才承認「疑涉案才謊報表妹名字」，警調查確認許因案未到、已被通緝，立即請許的同居人照顧3童，將許母帶回警訊，昨天上午解送歸案。

嘉義許姓男童，昨天凌晨帶著妹妹、弟弟，騎腳踏車，行經民雄鄉民雄陸橋旁，被路過民眾...
嘉義許姓男童，昨天凌晨帶著妹妹、弟弟，騎腳踏車，行經民雄鄉民雄陸橋旁，被路過民眾發現單獨騎車危險，通報警方到場處理。圖／讀者提供
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嘉義通緝

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