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影／兩腿十字韌帶都斷過 台中女警出國拿跆拳季軍揚威

2019-08-21 15:35聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第四警分局南屯所女警王翊馨從小就喜歡跆拳道，國小時代表學校參賽，一年拿兩次冠軍，但高中時就面臨左右腳十字韌帶斷裂的意外，她從警後，沒有放棄對跆拳道的熱愛，今年6月獲得警政署認可，代表台灣前往大陸四川參加「世界警消運動會」，拿下銅牌佳績，她今天返回工作崗位，開心拿著獎牌與同事分享喜悅，直呼「很幸運」。

王翊馨是2016年通過警察特考，去年1月才分發到台中市第四警分局南屯所服務，今年6月參加警政署的選拔，獲得公費資格，參加今年8月在大陸四川成都舉辦的「2019年第18屆世界警察消防運動會」，與警政署其他的四名獲選警員組成跆拳代表隊參賽，王經過2個月的集訓後，與來自香港、柬埔寨的選手競技後，拿下季軍的佳績，今天也返國，重返南屯所的工作崗位，跟同事、長官分享喜悅。

王翊馨表示，原本是因為暗戀國小的一個男同學，才誤打誤撞進入跆拳道社，但因此打出興趣，反而該名男同學後來就沒有繼續練習跆拳道，而是她繼續練跆拳，國小時參加縣運，每次參賽都拿冠軍，不過高一時，參加全國青少年跆拳道錦標賽時，左腳十字韌帶斷裂，後來又因急著要回到選手狀態，練習時右腳十字韌帶又斷裂，高中開刀兩次，幸好在教練跟醫生的幫忙下，高三時獲得全中運第8名的成績才恢復信心。

王翊馨說，國中時就有跟父母提到，自己未來不會想當選手、教練當職業，因此從中山醫學大學畢業後，就選擇報考特考班，因為她自認自己是「喜歡動、不愛坐辦公室」的人，當警察正好符合她的職場需求，今年6月剛好看到警政署提供世界警消運動會的資訊，因此報名，最後很幸運獲選，出國參加比賽。

王翊馨說，參加比賽最辛苦的就是減重，到參賽前她的體重還一度無法達到57公斤以下的量級，幸好在最後在秤重時，能夠達到標準，但減重對選手來說真的是很辛苦，要忍受飢餓，並兼顧體重與體力，與她一起參賽的新北市霹靂小組學姐就打趣說「減重減到每晚做惡夢」，真的所言不假。

台中市第四警分局南屯所女警王翊馨（右二）14日代表警政署，前往大陸四川參加世界警...
台中市第四警分局南屯所女警王翊馨（右二）14日代表警政署，前往大陸四川參加世界警消運動會，拿下跆拳道銅牌佳績。圖／王翊馨提供
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台中市第四警分局南屯所女警王翊馨14日代表警政署，參與世界警消運動會，拿下跆拳道...
台中市第四警分局南屯所女警王翊馨14日代表警政署，參與世界警消運動會，拿下跆拳道銅牌佳績，她今天返回派出所，與同事分享喜悅。記者陳宏睿／攝影
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台中市第四警分局南屯所女警王翊馨（右）14日代表警政署，參與世界警消運動會，拿下...
台中市第四警分局南屯所女警王翊馨（右）14日代表警政署，參與世界警消運動會，拿下跆拳道銅牌佳績，南屯所長周景彬也替她開心。記者陳宏睿／攝影
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台中市第四警分局南屯所女警王翊馨熱愛跆拳道，左右腳的十字韌帶都斷過，膝蓋都有開刀...
台中市第四警分局南屯所女警王翊馨熱愛跆拳道，左右腳的十字韌帶都斷過，膝蓋都有開刀的痕跡。記者陳宏睿／攝影
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跆拳警察減重

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