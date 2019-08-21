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退休師一天只給70元生活費 陸配靠撿垃圾顧婆婆

2019-08-21 15:45聯合新聞網 綜合報導

一位譚姓陸配指控自己丈夫一天只給自己約70元的生活費，導致她需要靠撿垃圾養活自己...
一位譚姓陸配指控自己丈夫一天只給自己約70元的生活費，導致她需要靠撿垃圾養活自己與婆婆。圖片來源／ingimage
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新北市五股有一位蔡姓退休老師，有過2任婚姻後娶了一位譚姓陸配，但這名蔡姓男子疑似只是想利用結婚名義騙譚女當免費看護，譚女表示自己一來台灣便要照顧高齡90歲患有失智症的婆婆，並替家庭處理三餐，且蔡姓男子每天只給她約70元的生活費，導致她必須在社區撿垃圾維生。

根據「CTWANT」報導，這位蔡姓男子住在新北五股，透過婚姻仲介介紹陸續娶了3任老婆，而現任的妻子是一位譚姓陸配，譚姓女子表示自己一來台灣就獨自一人照顧老人癡呆、身體失能的90歲婆婆，並處理家中大小事，但蔡姓男子每個禮拜只給她500元生活費，因此常常不夠錢買食物並餓著肚子，而她也只好找社區主委協助，讓她在社區負責清潔工作維生，並利用上班空檔，回家照顧婆婆以及料理三餐。

但現在蔡姓男子打算與譚女離婚，讓譚女在採訪時激動落淚表示「我辛苦10年，打零工、照顧婆婆都不要緊，我先生不但不曾說過愛我，連一句謝謝也沒有，而現在卻要把我趕回大陸，要我怎麼辦？」

對此，蔡男兒子受訪時駁斥譚女說法，並說「譚女對照顧家庭的定義有落差」，至於父親是否以結婚名義騙取外配來台當看護的事，他表示父親不是想讓外配當免費看護，而是因為個人因素而離婚。

看護外配陸配失智症

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