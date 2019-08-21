台中浪浪狗園遭土石流沖毀 狗被壓死失蹤面臨斷糧
台中大坑「莊媽媽狗園」收養200多隻流浪狗，前天深夜不敵連日大雨，土石流造成狗園大面積沖毀塌陷，除一隻狗當場被落石壓死外，多隻狗被沖入山溝失蹤，且飼料因被沖毀發生斷糧危機。台灣動物緊急救援小組深入山區展開搶救行動，並在網路上張貼狗園空拍短片，畫面怵目驚心，希望民眾幫忙募集飼料與建設經費，讓狗園走出難關。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，人稱「莊媽媽」的莊雪玉餵養流浪狗已逾十年，原本只在路旁餵養，直至她的先生因病過世後，莊媽媽便全心投入照顧流浪狗工作。為了購買狗飼料、帶狗看醫生、打疫苗，莊媽媽將房子拿去貸款，又用信用卡預借現金籌錢，她獨自奮鬥，在台中大坑山區成立「莊媽媽狗園」。
台灣動物緊急救援小組長期資助莊媽媽狗園飼料經費，並多次協助生病的貓狗就醫及送養，狗園近況逐漸好轉。未料因連日大雨，狗園前天深夜不敵土石泥流襲擊，發生大規模坍塌，重創狗園。
莊雪玉說，原本狗園存放飼料的庫房、水塔、活動區域等多處水泥地被沖毀，有一隻狗當場被落石壓死，多隻狗則掉入山崖失蹤，災情慘重。又因60多包飼料全數遭泥流沖下山坡，狗園面臨斷糧危機。
台灣動物緊急救援小組得知狗園災情後，立即展開救援行動，昨日先載運40包18公斤的狗飼料到現場救急，但僅能支持約2周；出動空拍機偵查附近地貌，透過空拍照片顯示，狗園一側地基都已掏空嚴重，狗園水泥大的裂隙不斷擴大，隨時有再崩塌的危險，因此和莊媽媽討論後，決定展開狗園搬遷計畫，另覓適合土地安置近200隻狗。
倪京台說，計畫先租地安置犬隻，200多隻狗兒，每月飼料費約10萬元，加上租地、建設圍籬及遷移等費用，初估共需100萬元經費。台灣動物緊急救援小組目前正在網路上集資飼料與遷建狗園等相關費用，欲參與的民眾可上臉書加入營救行列。
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