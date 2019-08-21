台中浪浪狗園遭土石流沖毀 狗被壓死失蹤面臨斷糧

2019-08-21 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中大坑「莊媽媽狗園」收養200多隻流浪狗，前天深夜不敵連日大雨，土石流造成狗園大面積沖毀塌陷，除一隻狗當場被落石壓死外，多隻狗被沖入山溝失蹤，且飼料因被沖毀發生斷糧危機。台灣動物緊急救援小組深入山區展開搶救行動，並在網路上張貼狗園空拍短片，畫面怵目驚心，希望民眾幫忙募集飼料與建設經費，讓狗園走出難關。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，人稱「莊媽媽」的莊雪玉餵養流浪狗已逾十年，原本只在路旁餵養，直至她的先生因病過世後，莊媽媽便全心投入照顧流浪狗工作。為了購買狗飼料、帶狗看醫生、打疫苗，莊媽媽將房子拿去貸款，又用信用卡預借現金籌錢，她獨自奮鬥，在台中大坑山區成立「莊媽媽狗園」。

台灣動物緊急救援小組長期資助莊媽媽狗園飼料經費，並多次協助生病的貓狗就醫及送養，狗園近況逐漸好轉。未料因連日大雨，狗園前天深夜不敵土石泥流襲擊，發生大規模坍塌，重創狗園。

莊雪玉說，原本狗園存放飼料的庫房、水塔、活動區域等多處水泥地被沖毀，有一隻狗當場被落石壓死，多隻狗則掉入山崖失蹤，災情慘重。又因60多包飼料全數遭泥流沖下山坡，狗園面臨斷糧危機。

台灣動物緊急救援小組得知狗園災情後，立即展開救援行動，昨日先載運40包18公斤的狗飼料到現場救急，但僅能支持約2周；出動空拍機偵查附近地貌，透過空拍照片顯示，狗園一側地基都已掏空嚴重，狗園水泥大的裂隙不斷擴大，隨時有再崩塌的危險，因此和莊媽媽討論後，決定展開狗園搬遷計畫，另覓適合土地安置近200隻狗。