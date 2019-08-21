百公斤醉男發酒瘋揮刀 警壓制突失去呼吸心跳送醫救回
桃園市蘆竹區昨晚驚傳街頭持刀咆哮，一群友人相約在熱炒店聚餐，豈料一名男子卻開始發酒瘋，情緒激動下竟拿刀揮舞，員警獲通報後趕往現場勸阻將他制服，過程中男子不斷掙扎甚至對員警出拳，導致自己身上有多處擦傷，警方將他壓制在地卻發現男子一動也不動，趕緊召來119為他CPR，送醫後目前已恢復生命跡象。
昨晚10點多蘆竹區光明路二段26號前，一名體重達百公斤的33歲游姓男子，在聚餐飲酒後發起酒瘋，和一名女子有口角糾紛，竟手持鋸刀揮舞咆哮嚇壞民眾，蘆竹分局南崁派出所員警獲報後，派2名員警到場處理，到場發現游男酒意盛濃、情緒不穩，便將他制服在地，但游男在被制服的過程中不斷掙扎，導致其手腳多處受到擦傷，甚至更攻擊執勤員警。
游男被制服後，員警發現他暫時停止呼吸心跳，趕緊召來119將他緊急送往醫院急救，目前已恢復生命跡象，正在觀察中。醫師對其抽血測量體內酒精濃度，經換算呼氣酒精濃度值為1.285Mg/L，院方表示，游男暫時停止呼吸心跳原因可能是體重過重加上飲酒過量，又激烈運動所致。此外，游男在被制服的過程中攻擊執勤員警，已涉及刑案，警方會待其恢復意識後另行調查。
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