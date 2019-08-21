百公斤醉男發酒瘋揮刀 警壓制突失去呼吸心跳送醫救回

2019-08-21 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市蘆竹區昨晚驚傳街頭持刀咆哮，一群友人相約在熱炒店聚餐，豈料一名男子卻開始發酒瘋，情緒激動下竟拿刀揮舞，員警獲通報後趕往現場勸阻將他制服，過程中男子不斷掙扎甚至對員警出拳，導致自己身上有多處擦傷，警方將他壓制在地卻發現男子一動也不動，趕緊召來119為他CPR，送醫後目前已恢復生命跡象。

昨晚10點多蘆竹區光明路二段26號前，一名體重達百公斤的33歲游姓男子，在聚餐飲酒後發起酒瘋，和一名女子有口角糾紛，竟手持鋸刀揮舞咆哮嚇壞民眾，蘆竹分局南崁派出所員警獲報後，派2名員警到場處理，到場發現游男酒意盛濃、情緒不穩，便將他制服在地，但游男在被制服的過程中不斷掙扎，導致其手腳多處受到擦傷，甚至更攻擊執勤員警。