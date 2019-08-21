五股有毒化學槽車火警 火勢有擴大趨勢

2019-08-21 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



上午近10時發生在新北市觀音山區的化學槽車火警，至目前已經燃燒超過2個小時，由於槽車上整整載運8千公升有毒二甲苯溶劑，長時間燃燒之後，槽體被高溫破壞，導致溶劑外漏，火勢有增大趨勢。