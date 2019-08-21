親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

五股有毒化學槽車火警 火勢有擴大趨勢

2019-08-21 12:34聯合報 記者林昭彰╱即時報導

上午近10時發生在新北市觀音山區的化學槽車火警，至目前已經燃燒超過2個小時，由於槽車上整整載運8千公升有毒二甲苯溶劑，長時間燃燒之後，槽體被高溫破壞，導致溶劑外漏，火勢有增大趨勢。

消防局已增派人車，並架設砲塔水線，持續噴灑化學泡沫防護，環保署毒性化學災害事故應變單位人員也在現場監控。

化學槽車載運的有毒二甲苯溶劑外漏，火勢有增大趨勢。記者林昭彰／翻攝
化學槽車載運的有毒二甲苯溶劑外漏，火勢有增大趨勢。記者林昭彰／翻攝
分享
消防局架設砲塔水線，持續噴灑化學泡沫防護。記者林昭彰／翻攝
消防局架設砲塔水線，持續噴灑化學泡沫防護。記者林昭彰／翻攝
分享
化學槽車載運的有毒二甲苯溶劑外漏，火勢有增大趨勢。記者林昭彰／翻攝
化學槽車載運的有毒二甲苯溶劑外漏，火勢有增大趨勢。記者林昭彰／翻攝
分享

事故

相關新聞

二甲苯槽車衝進松香水工廠起火燃燒 工廠員工及時逃生

2019-08-21 11:06

「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33

台中七年級生口鼻流血路倒 送醫不治今相驗

2019-08-21 13:20

開淡水山路逼大重機讓道 跨越雙黃線超車警要罰

2019-08-21 12:58

百公斤醉男發酒瘋揮刀 警壓制突失去呼吸心跳送醫救回

2019-08-21 12:50

「小王」開房間要錢被拒揚言洩姦情 有夫之婦輕生獲救

2019-08-21 11:56

陌生男子邀約投資 警順利阻止匯款阻詐

2019-08-21 11:41

男子違規右轉遭開單 嗆警「鄉下紅綠燈不是參考用？」

2019-08-21 10:58

80歲老太太尋找失散多年眷村好友 熱心女警使命必達

2019-08-21 10:23

影／台中大媽超車切西瓜 無辜車主保桿掉下來

2019-08-21 09:55

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

透天庴門外蚊香釀火災 上校燒死

2019-08-21 00:15

義消大隊長一句話 激勵消防員解決急病救護的大問題

2019-08-20 23:17

本月第4起 台東50歲男子溺斃

2019-08-20 23:11

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

雲林女子百里迷途 機車故障信義鄉山區獲救

2019-08-20 18:10

影╱約帥哥網友吃宵夜要付錢？ 妙齡女險被騙走3萬

2019-08-20 17:06

影╱北市去年有2036行人死傷 松山警籲「停看轉揮動」

2019-08-20 17:04

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

毒蟲獄中表現好 假釋又犯強盜再入牢籠

2019-08-20 15:58

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

花蓮有66％住宅火警 消防局籲設置住警器

2019-08-20 13:57

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

男童手指插椅洞卡住 消防隊員剪椅幫脫困

2019-08-20 13:13

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

新社往谷關興社街 豪雨掏出大坑洞居民嚇一跳

2019-08-20 12:03

林姓體循師風波！職場暴力未通報成大醫院遭糾正

2019-08-20 11:53

大貨車吊臂未收扯斷電線桿 幸好無人受傷

2019-08-20 11:38

失蹤9天 高雄山區警消擴大搜尋那瑪夏失蹤男子

2019-08-20 11:29

房東房客兩家人大打出手 滅火器熱水塑膠管全出籠

2019-08-20 11:27

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

2起車禍1人受傷又遇施工 嘉縣台82線快速道路大塞車

2019-08-20 10:30

影／印尼移工迷路了 警用英文溝通助返家

2019-08-20 10:08

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

暗夜施工道路刨除 機車騎士遭工程車撞送醫

2019-08-20 09:20

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36
看更多

熱門文章

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

冷氣價格真能反映價值？ 師傅曝：台灣冷氣偷工偷很大

2019-08-21 10:52

「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

私菸案動用「特勤小金庫」？ 曾銘宗：爆料人看不下去

2019-08-21 10:58

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

雲林女子百里迷途 機車故障信義鄉山區獲救

2019-08-20 18:10

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

影╱樹林卡拉OK店遭擲信號彈砸場 還險些波及無辜民眾

2019-08-20 22:19

男子違規右轉遭開單 嗆警「鄉下紅綠燈不是參考用？」

2019-08-21 10:58

看到少女按耐不住慾火 噁男當眾脫褲露鳥玩鳥

2019-08-20 15:04

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

影╱約帥哥網友吃宵夜要付錢？ 妙齡女險被騙走3萬

2019-08-20 17:06

海軍下士急缺錢 潛庫房搜刮軍用皮鞋「便宜賣」

2019-08-21 11:22

影／台中大媽超車切西瓜 無辜車主保桿掉下來

2019-08-21 09:55

「小王」開房間要錢被拒揚言洩姦情 有夫之婦輕生獲救

2019-08-21 11:56

姐弟戀命案！19歲木工學徒氣憤殺女友 一審判13年

2019-08-21 11:23

土城角頭遭行刑式槍殺 主謀李尚哲判刑再判賠

2019-08-20 16:32

透天庴門外蚊香釀火災 上校燒死

2019-08-21 00:15

二甲苯槽車衝進松香水工廠起火燃燒 工廠員工及時逃生

2019-08-21 11:06

義消大隊長一句話 激勵消防員解決急病救護的大問題

2019-08-20 23:17

被黃國昌指為樂陞案門神 李永萍：已寄存證信函

2019-08-20 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top