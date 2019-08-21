二甲苯槽車衝進松香水工廠起火燃燒 工廠員工及時逃生

2019-08-21 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



1輛載運有毒二甲苯溶劑的化學槽車，今天上午9時58分左右在新北市觀音山區，失控衝撞五股區民義路二段52巷1家松香水工廠圍牆，消防局獲報可能有延燒工廠之虞，立刻調派各式消防車45輛、115人趕往搶救。