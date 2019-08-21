「鬼王」司馬中原傳被小32歲熟女纏上 要賣億元豪宅子女憂心

2019-08-21 10:33 聯合新聞網 綜合報導



知名靈異節目主持人司馬中原。圖／報系資料照 分享 facebook

知名靈異節目主持人、作家司馬中原，以說著各種活靈活現鬼故事的「鬼王」形象深入人心，今年已經86歲高齡的他，今被周刊爆料與一名小他32歲的熟女過從甚密，還有意以近億元賣掉「起家厝」豪宅，連他的兒女都擔心他老來遭詐騙，上臉書PO出事情經過，希望能事先採取行動預防。

根據《鏡週刊》報導，司馬中原靠著逾百本著作、版稅，和早年買下的別墅，已累積上億元家產。當年其妻過世時，司馬中原曾預立遺囑，聲明將來名下房產若出售，收益由6名子女平均分配，所有人都沒有意見。

但在該女子出現後，司馬中原便開始提到想賣掉房子，子女們擔心家產遭外人詐騙，由於土地權狀皆由子女保管，便有人提議不如先將房子賣掉，沒想到本月17日，司馬中原竟與該女子現身房仲門市，兩人互動親密，向房仲詢問賣屋事宜，房仲還表示，要以1億元賣出恐有難度，建議稍微降價會比較好賣。

《鏡週刊》報導，根據知情人士指出，司馬中原自從中風後，記憶大有損傷，雖然之後經妥善照料，恢復情況良好，但家人們也發現他開始有記憶錯置的現象，不但會把別人的事講成自己的經歷，還會聲稱做過一些自己並不曾做過的事，很有可能並沒有完全康復。

司馬中原子女則具名在司馬中原的臉書粉絲專頁上表示，年初時，一位略具姿色、過往不曾互動的小姐突然上門，說要和司馬中原討論劇本，還因此長期留宿家中，子女們擔心父親受騙，苦苦相勸，他都聽不進去，還因此顯露不悅。由於該女子是已婚身分，為免日後被提出通姦告訴，或遭哄騙取得圖章證件，只好預做宣告，以免日後糾紛。