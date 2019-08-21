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亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23聯合報 記者王駿杰╱即時報導

一名外型亮麗的謝姓女保警疑外勤服務資歷不足，2014年間透過友人關說支援中隊內勤保防室涼缺，但工作內容都在忙民間單位外務，與業務執掌無關，單位內有人認為謝員不按規定、跳級進入內勤，非常不公平，向本報投訴。

據了解，謝女於2007年警察基層特考畢業，身高165公分左右，外型亮麗出眾，依照資歷與工作經歷，謝女應在外勤服務，被傳出她透過民間單位人士關說，成功搶到內勤保防室涼缺。

對此，該單位澄清，謝姓女警原服務於外勤分隊，依勤務表輪服巡邏、值班、交整與守望等勤務；同時，為因應第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉，擔服部分指派勤務，謝員另負責辦理大新竹地區反賄選大會、選前賄選情資蒐報、執行上級指派協調廠商安全聯防事項、轄區廠商交通安全與反詐騙宣導活動規劃、協助轄內犯罪預防宣導微電影製作等相關任務。指派任務結束，即回歸一般共同勤務。

知情人士透露，一般而言，外勤勤務須連續、分段上班12小時，且時段包含深夜勤務，勤務編排包括交整與巡邏，員警若要轉任內勤，則需在外勤服務相當年資才有資格，但謝女不但資格不符，還進入內勤保防室處理情資業務，每天早八晚五正常上下班，且都在忙民間單位外務，近期還因有友人撐腰，言行舉止越來越高調，遭其他員警認為不公平，眼紅檢舉。

謝姓女保警疑外勤服務資歷不足，2014年間透過友人關說支援中隊內勤保防室涼缺。記...
謝姓女保警疑外勤服務資歷不足，2014年間透過友人關說支援中隊內勤保防室涼缺。記者王駿杰／攝影
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