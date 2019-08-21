亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



一名外型亮麗的謝姓女保警疑外勤服務資歷不足，2014年間透過友人關說支援中隊內勤保防室涼缺，但工作內容都在忙民間單位外務，與業務執掌無關，單位內有人認為謝員不按規定、跳級進入內勤，非常不公平，向本報投訴。

據了解，謝女於2007年警察基層特考畢業，身高165公分左右，外型亮麗出眾，依照資歷與工作經歷，謝女應在外勤服務，被傳出她透過民間單位人士關說，成功搶到內勤保防室涼缺。

對此，該單位澄清，謝姓女警原服務於外勤分隊，依勤務表輪服巡邏、值班、交整與守望等勤務；同時，為因應第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉，擔服部分指派勤務，謝員另負責辦理大新竹地區反賄選大會、選前賄選情資蒐報、執行上級指派協調廠商安全聯防事項、轄區廠商交通安全與反詐騙宣導活動規劃、協助轄內犯罪預防宣導微電影製作等相關任務。指派任務結束，即回歸一般共同勤務。