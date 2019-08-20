候診男童手指卡椅洞 消防隊員解危

2019-08-20 18:00 中央社 高雄20日電



一名男童今天由母親陪同至高雄市新興區一家診所看病，候診時，一根手指卡在診所椅子的椅洞，消防隊員據報協助脫困解危，男童經現場救護無大礙，並未送醫。

高市消防局指出，這名年約4歲男童上午由母親帶至新興區六合路一間診所看病，候診時男童把手指頭伸進椅子的透氣洞，不料，指頭卻被卡住，當場痛得哇哇叫，男童手指隨後幾乎變黑。

警消人員據報趕到，用破壞器材切開椅洞，協助男童脫困，男童經敷傷後不再哭泣，母子倆也婉拒送醫。