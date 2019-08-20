台南民宅火警 獨居男疑縱火燒屋

2019-08-20 14:17 中央社 台南20日電



台南市六甲區民宅今天驚傳火警，火勢在半小時內被撲滅，消防人員清理火場時，發現獨居在屋內的林姓男子疑似縱火，但因林男情緒不穩，警消先將他強制送醫，再調查釐清。

台南市消防局上午8時許獲報，六甲區民宅發生火警，現場冒出明火及濃煙，消防人員立刻趕往灌救，火勢在半小時內被撲滅。

消防人員清理火場時，發現獨居在屋內的40歲林姓男子縱火，遭燒毀的多是雜物。

警方初步調查，起火民宅是鐵皮屋，產權屬於林男的父親，林男則是毒品人口；林男被消防人員發現時，情緒不穩，警消先將他送醫，再調查釐清林男是否真的縱火燒自己的住處。