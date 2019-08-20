新社往谷關興社街 豪雨掏出大坑洞居民嚇一跳

相關新聞
三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信2019-08-20 10:46
長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡2019-08-20 10:36
林姓體循師風波！職場暴力未通報成大醫院遭糾正2019-08-20 11:53
大貨車吊臂未收扯斷電線桿 幸好無人受傷2019-08-20 11:38
失蹤9天 高雄山區警消擴大搜尋那瑪夏失蹤男子2019-08-20 11:29
房東房客兩家人大打出手 滅火器熱水塑膠管全出籠2019-08-20 11:27
2起車禍1人受傷又遇施工 嘉縣台82線快速道路大塞車2019-08-20 10:30
影／印尼移工迷路了 警用英文溝通助返家2019-08-20 10:08
三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生2019-08-20 09:36
暗夜施工道路刨除 機車騎士遭工程車撞送醫2019-08-20 09:20
不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道2019-08-20 07:36
煙火廠火警 冒出蕈狀雲2019-08-20 00:33
阻猴群闖校園 雲縣擬在山區種果樹2019-08-20 00:16
少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷2019-08-20 00:08
天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋2019-08-19 23:52
15～18歲青春年華 少女被父母囚3年2019-08-19 23:50
機警女警英勇奪刀 阻止妙齡女子尋短2019-08-19 20:42
25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住2019-08-19 20:41
還給居民生活安寧 中和警稽查機動車輛噪音2019-08-19 20:21
少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手2019-08-19 17:41
影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外2019-08-19 16:31
新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年2019-08-19 16:13
人民保母每天曝曬烈陽下 獅子會送上500雙袖套守護2019-08-19 15:32
台南又見造假淹水照 黃偉哲：韓粉樂見其他縣市淹水？2019-08-19 14:56
八里長道坑火燒車 車內外無人2019-08-19 14:47
影／認識火場最致命殺手 模型屋影片教你保命2019-08-19 14:37
租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了2019-08-19 14:37
吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死2019-08-19 13:28
通緝犯疑吃安眠藥後開車上路 連撞3輛車自投羅網2019-08-19 13:27
不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫2019-08-19 13:00
高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬2019-08-19 12:27
又有網友黑台南淹大水？市長黃偉哲要告2019-08-19 12:17
蘇花路樹倒塌 砸中敞篷跑車2019-08-19 12:16
國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事2019-08-19 12:00
婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒2019-08-19 10:57
八里貨車衝進麵攤釀3傷瓦斯外洩 隔壁就是加油站2019-08-19 10:39
高中生新手上路失控翻車 車毀人平安2019-08-19 10:05
觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛2019-08-19 10:01
疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危2019-08-19 09:32
熱門文章
少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手2019-08-19 17:41
40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」2019-08-19 20:09
他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單2019-08-19 15:01
少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷2019-08-20 00:08
吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死2019-08-19 13:28
天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋2019-08-19 23:52
退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤2019-08-19 18:11
與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵2019-08-19 13:26
不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道2019-08-20 07:36
三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信2019-08-20 10:46
信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻2019-08-20 09:51
長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡2019-08-20 10:36
新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費2019-08-19 21:06
體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚2019-08-19 18:39
三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生2019-08-20 09:36
25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住2019-08-19 20:41
租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了2019-08-19 14:37
戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚2019-08-20 10:48
高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔2019-08-19 15:37
收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半2019-08-19 13:30
男子北市國小性侵女子不成逃逸 民眾騎機車載女警抓狼2019-08-19 15:56
15～18歲青春年華 少女被父母囚3年2019-08-19 23:50
「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦2019-08-19 16:58
她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人2019-08-20 10:33
新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年2019-08-19 16:13
用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害2019-08-19 19:51
假護送真性侵 酒吧男電梯旁廁所伸狼爪性侵2019-08-19 15:32
他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能2019-08-20 12:37
高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬2019-08-19 12:27
台南8天前發生槍擊命案 警方發動掃黑逮捕治平對象2019-08-19 14:07
偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在2019-08-20 07:39
開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元2019-08-20 10:29
液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴2019-08-19 16:38
連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬2019-08-20 00:14
背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年2019-08-20 11:26
遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄2019-08-19 14:58
影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外2019-08-19 16:31
用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月2019-08-19 17:13
用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘2019-08-20 10:45
已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方2019-08-19 17:46
留言