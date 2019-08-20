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新社往谷關興社街 豪雨掏出大坑洞居民嚇一跳

2019-08-20 12:03聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市新社區東興里興社街1段往薰衣草森林丶谷關方向，連日大雨造成「鄉中95道路」塌陷，路面出現約半坪大丶深3公尺的坑洞，新社區公所緊急找廠商灌漿。

當地居民表示，因為附近都是民宅，道路突然破個大坑洞，讓大家嚇一大跳，還好昨天塌陷的時候沒有人車經過。

建設局養工處指出，在著原本是921大地震毁損的道路，後來修建擋土牆，這次好雨沖刷，造成擋土牆內側道路龜裂長7公尺丶寛約5公尺，坑洞面積約半坪大。這就屬於區公所養護，公所已找廠商先灌漿再修護。

台中市新社區興社街1段道路塌陷，警方獲報現場圍警示區。圖/讀者提供
台中市新社區興社街1段道路塌陷，警方獲報現場圍警示區。圖/讀者提供
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台中市新社區興社街1段道路塌陷，緊鄰民宅。圖/讀者提供
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