新社往谷關興社街 豪雨掏出大坑洞居民嚇一跳

2019-08-20 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市新社區東興里興社街1段往薰衣草森林丶谷關方向，連日大雨造成「鄉中95道路」塌陷，路面出現約半坪大丶深3公尺的坑洞，新社區公所緊急找廠商灌漿。

當地居民表示，因為附近都是民宅，道路突然破個大坑洞，讓大家嚇一大跳，還好昨天塌陷的時候沒有人車經過。