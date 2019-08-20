女大生高美濕地回程機車狂噴白煙 暖警牽車護送返家

2019-08-20 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市藍姓女大生熱血騎車到高美濕地遊玩，回程導航指引走昏暗的堤南路，藍女越走越毛，小50CC機車也故障，引擎排氣管不停噴出白煙，驚慌之際，警方巡邏車行經詢問「在等人嗎？」女大生才鬆了口氣求救，員警先將故障機車停放在附近土地公廟，以巡邏車護送女大生回到豐原住所，並提醒晚上不要一人在昏暗的堤防遊蕩，避免安危。

藍姓女大生(22歲)上周三熱血騎車出遊，從豐原區騎到清水區高美濕地玩水，晚上回程，導航指引昏暗的堤南路，沿路沒有路燈，加上女大生老舊的50CC機車故障，機車引擎排氣管不斷噴出白煙。

台中市警局豐原分局豐洲所巡邏車行經，看到荒僻的堤南路竟有年輕女子騎車逗留，員警搖下車窗詢問，「在等人嗎？」女大生看到警方，鬆了一口氣，並解說自己騎老舊機車從清水高美濕地回家，騎到一半機車故障，又停在伸手不見五指的堤防路旁，還好有巡邏車行經解救。

員警李嘉雄、劉育瑋下車察看，機車確實無法發動，協助將機車牽到附近溪洲路旁的土地公廟放置，再以巡邏車載送藍女回到豐原住所。