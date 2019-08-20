三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救，雖然火勢在40分鐘內獲得控制，卻於3樓廁所內尋獲49歲的國防部後備指揮部上校科長羅昆信已無生命跡象，送醫宣告不治。

新北市消防局三大副大隊長李勝傑指出，119是在清晨4時42分接獲報案，淺水灣山莊社區內芝麻五街一棟連棟式的3層樓透天厝發生火警，消防局共動員26車、80人趕往搶救，抵達時1、2樓已全面起火並往3樓延燒，火勢在5時19分獲得控制，5時30分完全撲滅，可惜造成1人喪生。

起火戶共有地上3層、地下2層，平時居住羅姓一家5口，1樓是客廳、2樓父母房間、哥哥羅昆信上校住3樓、地下1樓是開計程車的弟弟房間、妹妹房間在地下2樓。

父母和妹妹今天凌晨2時許便出門到三重區的菜市場賣水果，火警發生當時只有兄弟2人仍在家睡覺，事故發生後，家人傷心欲絕，透露羅昆信上校原本5點多也要到市場幫忙，沒想到4點多發生火警。

副大隊長李勝傑說，起火點在1樓客廳，弟弟率先察覺，逃生時曾大聲呼叫，據稱有聽見哥哥回應，但事後發現他躲進3樓房間浴室，被救出時已被濃煙嗆昏沒有呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院搶救至6時許宣告不治。

消防隊事後檢視火場，發現1、2樓燒毀嚴重，3、4樓主要是煙燻，初步研判傷亡原因，羅上校往房間外逃生時，因受濃煙阻隔而退回房內躲進浴室，但情急忘記關閉房門，而浴室塑膠門又無法抵擋高溫而熱融變形，結果被嗆昏。