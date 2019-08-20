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三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救，雖然火勢在40分鐘內獲得控制，卻於3樓廁所內尋獲49歲的國防部後備指揮部上校科長羅昆信已無生命跡象，送醫宣告不治。

新北市消防局三大副大隊長李勝傑指出，119是在清晨4時42分接獲報案，淺水灣山莊社區內芝麻五街一棟連棟式的3層樓透天厝發生火警，消防局共動員26車、80人趕往搶救，抵達時1、2樓已全面起火並往3樓延燒，火勢在5時19分獲得控制，5時30分完全撲滅，可惜造成1人喪生。

起火戶共有地上3層、地下2層，平時居住羅姓一家5口，1樓是客廳、2樓父母房間、哥哥羅昆信上校住3樓、地下1樓是開計程車的弟弟房間、妹妹房間在地下2樓。

父母和妹妹今天凌晨2時許便出門到三重區的菜市場賣水果，火警發生當時只有兄弟2人仍在家睡覺，事故發生後，家人傷心欲絕，透露羅昆信上校原本5點多也要到市場幫忙，沒想到4點多發生火警。

副大隊長李勝傑說，起火點在1樓客廳，弟弟率先察覺，逃生時曾大聲呼叫，據稱有聽見哥哥回應，但事後發現他躲進3樓房間浴室，被救出時已被濃煙嗆昏沒有呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院搶救至6時許宣告不治。

消防隊事後檢視火場，發現1、2樓燒毀嚴重，3、4樓主要是煙燻，初步研判傷亡原因，羅上校往房間外逃生時，因受濃煙阻隔而退回房內躲進浴室，但情急忘記關閉房門，而浴室塑膠門又無法抵擋高溫而熱融變形，結果被嗆昏。

消防局指出，透天厝內樓梯直通，火煙竄燒非常快，避難原則應向下逃生，若被火煙阻隔，則應將門關上，無論木門、鐵門都有防火阻煙效果，並利用衣物塞住門縫抵擋濃煙侵襲，再打電話向119告知位置待援，可增加成功救援機會。住家陽台則不要堆積雜物，避免擴大燃燒，各居室最好加裝住警器偵測煙害，提早預警、增加逃生機會。

新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死...
新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死亡。記者林昭彰／翻攝
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新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死...
新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死亡。記者林昭彰／翻攝
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羅昆信上校（左三）曾任宜蘭縣後備指揮部副旅長，去年5月與後指部長官一同慰問模範母...
羅昆信上校（左三）曾任宜蘭縣後備指揮部副旅長，去年5月與後指部長官一同慰問模範母親。圖／翻攝葛瑪蘭新聞網
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新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死...
新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死亡。記者林昭彰／翻攝
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新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死亡。記者林昭彰／翻攝
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新北市三芝區淺水灣山莊社區內1棟3層樓透天厝，今天清晨4時許發生火警，造成一人死亡。記者林昭彰／翻攝
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