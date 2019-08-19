親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市龜山區光峰路一處社區民宅，早已被市政府公告海砂屋，多數住戶搬離，仍有少數戶居住未搬，今天晚上一棟住宅4樓地板、3樓天花板突然發生崩塌意外， 正好女住戶在桌下撿東西擋住撿回一命，住宅家瞬間崩塌，兩層樓貫通，讓女住戶崩潰，直呼「瞬間沒了，這應向誰求援？」。

桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊據報立即救援，龜山分隊表示，目前已將受困民眾救出，區公所也派員到場安置居民，目前崩塌情形仍待釐清調查。據悉，此處是市府公告六處海砂屋社區之一，去年已完成都市更新公告程序，但一百多戶中仍有8至10戶有意見，不願意搬出危樓；有其他住戶希望，這意外能讓大家了解「社區不能再住人 ，一定要都更重建。」   

住戶臉書PO出家裡崩塌照片顯示，3樓疑似廚房地點天花板崩塌，清楚看見4樓上面室內，天花板鋼筋垂落、水泥幾乎脫落，清楚看見鋼筋結構，室內磁磚、浴室也都出現裂痕，情況非常危險。網友紛紛留言，「有人受傷嗎？」、「那個社區不是海砂屋嗎？聽說已經在談都更了，結果沒來得及」。

PO文者說，這是她一個阿姨的家，當天花板掉下來時直接被困住，「是她的公公徒手搬石塊救媳婦」，「還好人沒事，只是被困住，現已救出」，她只是要讓住戶知道再不團結，那天就換他家的樓板了崩塌。

四樓掉下的天花板現場，住戶心驚。記者曾增勳／翻攝
四樓掉下的天花板現場，住戶心驚。記者曾增勳／翻攝
分享
海砂屋4樓地板陷落，壓毀了3樓的廚房。記者曾增勳／攝影
海砂屋4樓地板陷落，壓毀了3樓的廚房。記者曾增勳／攝影
分享

崩塌海砂屋都更
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

還給居民生活安寧 中和警稽查機動車輛噪音

2019-08-19 20:21

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

機警女警英勇奪刀 阻止妙齡女子尋短

2019-08-19 20:42

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41

影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外

2019-08-19 16:31

新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年

2019-08-19 16:13

人民保母每天曝曬烈陽下 獅子會送上500雙袖套守護

2019-08-19 15:32

台南又見造假淹水照 黃偉哲：韓粉樂見其他縣市淹水？

2019-08-19 14:56

八里長道坑火燒車 車內外無人

2019-08-19 14:47

影／認識火場最致命殺手 模型屋影片教你保命

2019-08-19 14:37

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死

2019-08-19 13:28

通緝犯疑吃安眠藥後開車上路 連撞3輛車自投羅網

2019-08-19 13:27

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 13:00

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

又有網友黑台南淹大水？市長黃偉哲要告

2019-08-19 12:17

蘇花路樹倒塌 砸中敞篷跑車

2019-08-19 12:16

國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事

2019-08-19 12:00

婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒

2019-08-19 10:57

八里貨車衝進麵攤釀3傷瓦斯外洩 隔壁就是加油站

2019-08-19 10:39

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

綠島森林火勢 復燃獲控制

2019-08-19 00:47

筆架連峰驚魂 7登山客遭雷擊 跌一團

2019-08-19 00:30

大雷雨像颱風 基隆4車追撞1傷

2019-08-18 23:51

影／行車糾紛爆衝突 2男街頭互毆遭警雙雙送辦

2019-08-18 20:20

BMW疑貪快左轉 外送員閃避不及直直撞上

2019-08-18 20:20
看更多

熱門文章

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 13:00

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死

2019-08-19 13:28

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵

2019-08-19 13:26

婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒

2019-08-19 10:57

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

阿公贈地 孫不扶養 打官司討不回

2019-08-19 00:56

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔

2019-08-19 15:37

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

男子北市國小性侵女子不成逃逸 民眾騎機車載女警抓狼

2019-08-19 15:56

迷「網」中尋覓同志 他染指7男孩重判14年

2019-08-19 08:02

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年

2019-08-19 16:13

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

假護送真性侵 酒吧男電梯旁廁所伸狼爪性侵

2019-08-19 15:32

台南8天前發生槍擊命案 警方發動掃黑逮捕治平對象

2019-08-19 14:07

遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄

2019-08-19 14:58

國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事

2019-08-19 12:00

越南配偶與夫家小姑吵架 擅帶7歲女兒返鄉獲緩刑

2019-08-19 10:09

影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外

2019-08-19 16:31

男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08

影／無照又酒駕！女見警攔查心虛 狂奔3公里後自撞遭逮

2019-08-19 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top