天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市龜山區光峰路一處社區民宅，早已被市政府公告海砂屋，多數住戶搬離，仍有少數戶居住未搬，今天晚上一棟住宅4樓地板、3樓天花板突然發生崩塌意外， 正好女住戶在桌下撿東西擋住撿回一命，住宅家瞬間崩塌，兩層樓貫通，讓女住戶崩潰，直呼「瞬間沒了，這應向誰求援？」。

桃園市政府消防局第一大隊龜山分隊據報立即救援，龜山分隊表示，目前已將受困民眾救出，區公所也派員到場安置居民，目前崩塌情形仍待釐清調查。據悉，此處是市府公告六處海砂屋社區之一，去年已完成都市更新公告程序，但一百多戶中仍有8至10戶有意見，不願意搬出危樓；有其他住戶希望，這意外能讓大家了解「社區不能再住人 ，一定要都更重建。」

住戶臉書PO出家裡崩塌照片顯示，3樓疑似廚房地點天花板崩塌，清楚看見4樓上面室內，天花板鋼筋垂落、水泥幾乎脫落，清楚看見鋼筋結構，室內磁磚、浴室也都出現裂痕，情況非常危險。網友紛紛留言，「有人受傷嗎？」、「那個社區不是海砂屋嗎？聽說已經在談都更了，結果沒來得及」。