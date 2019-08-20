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阻猴群闖校園 雲縣擬在山區種果樹

2019-08-20 00:16聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

雲林山區台灣獼猴多，屢傳闖入校園偷吃學生營養午餐、翻學生書包，圖為淵明國中校園內...
雲林山區台灣獼猴多，屢傳闖入校園偷吃學生營養午餐、翻學生書包，圖為淵明國中校園內。 圖／淵明國中提供
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台灣獼猴已從保育類動物除名，隨著山區獼猴群壯大，獼猴為了覓食，活動範圍已進入平地。雲林縣屢傳台灣獼猴闖入校園，企圖偷吃學生午餐還翻書包，開學在即，校方疲於奔命趕猴，就怕開學後發生人猴衝突。

雲林縣林中國小、淵明國中緊鄰林內鄉山區，近日屢傳獼猴闖入校園，連平地的饒平國小也有獼猴現蹤，淵明國中甚至發生營養午餐差點被獼猴偷吃、學生書包被獼猴打開事件，逼得學校不得不緊閉門窗，避免猴子闖入作亂。

林中國小校長林志郎近日天天到學校放沖天炮驅猴，他說，往年在年底才會看見猴群，但今年疑似山區果樹產量減少，五月就有不少猴子出現校園。

林志郎擔心猴子暑假期間闖入校園成習慣，開學後會影響學生安全，他近日天天到校趕猴，並勸導登山客不要餵食，避免猴群滯留。

淵明國中校長丁清峯說，平常偶有猴子出現，但一個月前是整群猴子出現，他曾目睹猴群準備要吃學生營養午餐，暑期輔導下課時，竟有廿多隻獼猴等在校門口，學校除放炮驅趕，只能尋求縣府協助驅猴。

雲林縣府農業處表示，可能受到今年山區果樹產量少影響，加上獼猴繁殖快，越來越多獼猴出現在平地，除補助鄉公所雇工驅猴，也計畫與相關單位合作，在適合山區林地加種果樹引誘猴群，避免猴群侵入平地生活圈。

台灣獼猴
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