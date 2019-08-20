少女被囚／鄰居知曉 警曾查訪…但她沒求救

桃園市楊梅警分局員警曾隔著二樓鐵窗與女子對話，但對方沒有求救，想再追問，女子就跑進屋內。圖為楊梅警分局禮堂。 圖／楊梅警分局提供 分享 facebook

桃園十九歲女子被生母與繼父囚禁三年多，精華的青春歲月在廿坪空間內度過，檢方發現，警方與里長都曾前往訪查，因被害人沒求援，而未能提早援助。檢方認為，如果警方、鄰居、親友們多一分關心，絕不會三年多沒人發現，「不該發生的事竟然發生」凸顯社會的冷漠。

據悉，余姓婦人嫁給張姓男子後住在平鎮，余婦在平鎮工業區上班，囚禁余婦女兒的楊梅透天厝是張父所有；余婦平時不會去該透天厝，只有張固定每周或每兩周送東西過去。社工查訪發現，張提供的食物並不營養，大多是零食、泡麵、微波食品，少女餓了自己烹煮。

雖然，二樓對外窗以膠帶封閉，但女子仍可從縫隙看到外頭世界，當她發現外頭常有鄰居孩子走動，才突發奇想以繩索、吊籃「垂降」轉賣零食轉錢，再向鄰居買來二手手機求援。

曾姓前里長說，該透天房子是老房子，一樓層約廿多坪，每層樓窗戶都加裝鐵窗，女子被囚禁在二樓，附近鄰居有人知道有小妹妹被關起來，但卻不敢講，被害人會隔鐵窗與鄰居講話，有時鄰居還將雜誌、東西用吊籃吊到二樓，他聽到里民談起後就找警方管區前往，但警察問了半天卻沒有結果。

桃園市楊梅警分局表示，當時管區員警與里長前往，隔著二樓鐵窗與女子對話，員警問有沒有需要協助下來嗎？但對方沒有求救，想再追問，女子就跑進屋內，當時判斷沒有急迫性，員警也無法破門進入。直到去年十月家暴官會同社工、里長到場，將少女救出。

少女過去的同學轉述，少女過去在學校功課不錯，疑似長期遭到媽媽家暴加上叛逆期而遭到囚禁，重獲自由後對談沒有什麼異狀，但她常常說一說話後會抬頭看天空。