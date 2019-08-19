機警女警英勇奪刀 阻止妙齡女子尋短

2019-08-19 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市女警余沛璇，即時拯救要自殺的女子。記者廖炳棋╱翻攝 分享 facebook 日前台北市中正一警分局忠孝西路派出所接獲110緊急協尋案件，指稱台北車站麥當勞內有女子意圖輕生，警方立即派遣線上巡邏警力協尋，但台北車站周遭麥當勞內都沒有找到人。

不久一輛計程車司機攔下忠孝西派出所巡邏員警余沛璇求助，表示車內乘客情緒激動，女警查看時，發現女子崩潰大哭、手持修眉刀要割腕，還喃喃自語不想活了、我想死等話語。危急時刻女警趕緊趁該女不注意，迅速奪下修眉刀，即時化解危險。

女警從女子自述中，發現她已服用一整包鎮定劑及啤酒四瓶，擔心女子有生命危險，趕緊將她送醫救治，過程中發現女子手機有數通未接來電，詢問後才發現女子就是110系統通報協尋的女子，她因不願家人擔心，才跑出來外面尋死。女警得知後立刻聯絡報案人，家屬才從新北市林口趕到台大醫院急診室，並激動地感謝警方幫忙，即時挽回親愛的家人。

警方指出在台灣，自殺曾連續13年列入10大死因，雖然後來退出10大死因之列，但根據統計，台北巿每年每10萬人口中有11.8人自殺死亡，名列十大死因的第11位。台北市政府自殺防治中心、社會局、警察局、消防局及各單位多方長期努力下，希望透過通報、諮詢關懷、輔導及家庭訪視，降低自殺死亡率。

中正一警分局呼籲，自殺不能解決問題，也可能造成無法挽回的遺憾，對個人、家庭、社會都是極大的損失，如有輕生意念時要勇敢求救，社會到處都有資源提供協助，例如安心專線1925、生命線協談專線1995及張老師專線1980，善用社會資源，讓陷入低潮的自己找到出口。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )