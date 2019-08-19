過動男童走失徘徊大溝旁 土城警熱心助返家

2019-08-19 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市土城區一名有過動傾向的男童，日前趁家人不注意時，擅自打開家門離家，父親見男童不見，正打算去派出所報案時，就接獲員警通知找到兒子的消息，讓他非常感謝土城警方的熱心協助。

土城分局廣福派出所警員廖政賢、蔡侑廷本月11日下午6時許接獲熱心民眾報案，表示在新北市土城區學成橋公園有男童在學成橋旁逗留疑似走失，請警方到場協助。

警方到場後，見男童活潑好動無法安分，在大排溝旁徘徊易發生危險，便先將孩童帶至附近安全處所，廖員並抱起男童讓他坐在腿上，邊聊天安撫情緒、邊詢問男童人別資料，此時當地貨饒里長也到場關心。經了解，得知男童姓陳，但也因天色已晚，蔡員決定先將男童帶返所安置，另由廖員至戶籍住所通知家屬。

經員警通知，男童父親立即至派出所內將兒子接回，他向員警表示兒子有過動傾向，當日趁家人不注意之際擅離家門，他正打算到派出所報案，就接獲員警尋獲兒子消息，非常感謝土城警方與里長的熱心協助，離去前不斷揮手致意感謝。