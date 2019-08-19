少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市余姓婦人夫妻離異後，她帶著女兒與張姓男子再婚，生母與繼父兩人疑因不滿19歲少女不服管教，竟將該少女一人囚禁在楊梅區住處2樓長達3年，只能從外面開門，由張姓繼父每一到二週攜帶食物、生活用品給少女使用，3年來獨自一人過著猶如囚犯的奴隸般生活，直到去年10月，該少女透過通訊社群告知網友，警方會同社會局社工、里長將該少女救出，目前由社會局安置中。

桃園地檢署今天指出，余婦（37歲）、張男（42歲）分別是該少女的生母、繼父，理應保護照顧少女，兩人竟認為少女因為不服管教，就將該少女私自囚禁長達3年，提供不良飲食、醫療及生活環境，剝奪少女身心健全發育，類似在奴隸不自由地位，對少女身心發展戕害，余姓生母、張姓繼父涉及刑法私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸罪等罪嫌起訴，兩人犯後毫無悔意、態度惡劣，檢方偵結將兩人依家暴妨害自由起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

檢方調查，該少女自2015年9月1日到2018年10月25日止，長達3年時間，被生母、繼父囚禁在楊梅區住處2樓，裡面有廚房、冰箱，讓少女自行在屋內生活，張男將2樓用膠帶封閉對外窗戶，每一到二周帶食物、生活用品探視，該少女長期一人被囚禁生活，後來她將零食飲食用吊籃垂下，賣給鄰居小朋友，得款5、600元向鄰居購買二手手機，並使用鄰居wifi、讓她得已透過通訊社群與網友聯絡。

警方表示，少女與網友通訊告知自己被囚禁，網友通報後，警方當時會同前里長、社工等人趕到現場，也聯絡少女的余姓生母到場，前里長到場陳述曾聽說「有一個小妹妹被關在2樓」，直到會同前往查訪才證認少女被關在2樓。桃園市政府家暴中心評估少女因長期遭家暴囚禁，而不敢對外求援，目前已將少女安置庇護，少女重獲自由後，雖然對談沒有異狀，但說話後會抬頭看天空。