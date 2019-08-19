新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年

2019-08-19 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市新莊警分局偵查隊小隊長蔡勝昌，正職是刑警，私下則熱心公益默默行善，偕同熱心人士捐贈白米和物資濟貧長達20年，基層出身的他說，從警以來經常接觸社會底層，發現有很多生活困苦的人需要協助，逐漸體會到幫助別人，亦能增長體諒之心，自己會越來越快樂，身心也更健康愉悅。

蔡勝昌有個綽號叫「蔡妙妙」或「蔡阿妙」，緣起於28年前從警趣事。當年才20歲剛自警校畢業，派任泰山區明志派出所，第1天穿制服執勤，他和另1名警校同學一起機車巡邏，結果2個菜鳥警員竟然迷途，找不到返回派出所的路。

蔡勝昌想攔機車騎士問路，對方毫不理會，硬攔下來順便盤查，無線電卻通報這輛車註記「11（么么）」。他說：「我是菜鳥警察，根本聽不懂么么啥意思？」直到學長透過無線電告知是贓車，他連忙呼叫支援來抓人。

結果派出所長說，怎會這麼妙！第一天穿制服執勤的菜鳥便有勤務績效。蔡勝昌從此被取綽號「蔡妙妙」或「蔡阿妙」，被叫了28年。