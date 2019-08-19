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人民保母每天曝曬烈陽下 獅子會送上500雙袖套守護

2019-08-19 15:32聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市正大墩獅子會有感警察每日在戶外高溫熾熱的環境下維護治安，十分辛苦，今天下午特別捐贈500雙防曬袖套，給台中市第二警分局的基層警員，讓警員在執勤時也能有更舒適的應勤設備，守護治安之餘，也能確保自己的身體健康，捐贈儀式由分局長高誌良主持。

台中市第二警分局表示，台中市正大墩獅子會前會長何峰源目前擔任分局永興義警分隊長，平日熱心教育，以及與警察有關社會公益活動，用實際行動長期支持各級學校興辦教育及基層警察各項需求。

第二警分局表示，經由何峰源居中牽線，獲得台中市正大墩獅子會現任會長黃盈連全力支持，獲贈500雙防曬袖套。

台中市正大墩獅子會長黃盈連表示，獅子會創會的宗旨就是「社會有需求的地方，就有獅子會員存在」，雖然獅友們平日忙於個人事業，仍不忘投入各項社會服務工作，尤其重視基層員警的執勤安全，都認員警應勤裝備的良窳與警察執勤的安全與工作效益息息相關。

黃盈連說，有鑒於入夏之後各地氣溫持續攀升，因此主動購置防曬袖套贈與第二分局，希望能藉由提升防護裝備，讓員警執勤時無後顧之憂，盡心保護民眾時也能兼顧到同仁本身的健康，也希望利用這次贈予裝備拋磚引玉，呼籲社會大眾共同為打擊犯罪出一份心力，發揮「警力有限，民力無窮」的力量，讓台中的治安環境更加祥和。

第二警分局長高誌良表示，希望員警能充分運用這些優良裝備，在治安維護上獲取一定的成果，讓民眾得以安居樂業。

台中市正大墩獅子會今天下午贈送500雙袖套給台中市第二警分局，由分局長高誌良（左...
台中市正大墩獅子會今天下午贈送500雙袖套給台中市第二警分局，由分局長高誌良（左六）主持捐贈儀式。圖╱第二警分局提供
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台中市警察防曬
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