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八里長道坑火燒車 車內外無人

2019-08-19 14:47聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市八里區長道坑動物之家附近偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，消防隊獲報出動3輛車、15人趕赴，抵達時車輛已經全面燃燒，火勢撲滅之後，整輛車已經燒個精光，當時車內、車外都無人在場，後續交由警方調查處理。

八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林...
八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林昭彰／翻攝
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八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林...
八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林昭彰／翻攝
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八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林...
八里區長道坑偏遠山區，今天中午發生一起火燒車意外，火勢撲滅車內已燒個精光。記者林昭彰／翻攝
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火燒車
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