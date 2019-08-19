影／認識火場最致命殺手 模型屋影片教你保命

2019-08-19 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府消防局東區分隊員陳建中昨天擔任義消訓練的教官，以煙流模型屋做實驗，陳建中等人先在模型屋的入口，放入一把點燃的香，可見煙在「垂直通道」流動速度比在「水平通道」的流動速度快上數倍，但關門後就能阻絕濃煙流竄，讓民眾知道火場最致命殺手是「煙」，教學影片也被民眾高度轉傳。

消防局表示，如果無法第一時間逃離火場，要謹記在火場「關門待救」的三個重點，選擇一個能夠阻擋煙、熱的門，例如實心的木門或是鋼門，並且隔間牆要為不燃材料、最後這個居室也要有對外窗戶，才能有效求生。

消防局說，根據統計，煙在樓梯間可以一秒鐘3到5公尺的速度上升，所以想要往上逃生避開濃煙是不可能的，透過垂直通道，煙反而會在梯間內加速流竄，所以第一時間發現火災，若通道間沒有濃煙，那一定要選擇趕快「往下逃生」。

如果通道間已經充滿濃煙，那就選擇關門待救，關門能阻擋煙的流竄。但如果在沒關門的狀況下打開了窗戶，反而會讓窗口成為濃煙的出口，即便民眾在窗邊待救，仍會被嗆傷。

影片也提到，台灣的建築物中頂樓普遍都會有鐵皮屋加蓋，加蓋的部分將會拘限煙的流動，所看到的黑煙都是未完全燃燒的成分，也就是說當煙達到一定的溫度後，煙是會被點燃的，當連棟的透天厝都加蓋了這樣的鐵皮後，煙就有可能沿著鐵皮的縫隙流竄到隔壁導致延燒，是十分危險的情況。