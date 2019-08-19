親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

影／認識火場最致命殺手 模型屋影片教你保命

2019-08-19 14:37聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府消防局東區分隊員陳建中昨天擔任義消訓練的教官，以煙流模型屋做實驗，陳建中等人先在模型屋的入口，放入一把點燃的香，可見煙在「垂直通道」流動速度比在「水平通道」的流動速度快上數倍，但關門後就能阻絕濃煙流竄，讓民眾知道火場最致命殺手是「煙」，教學影片也被民眾高度轉傳。

消防局表示，如果無法第一時間逃離火場，要謹記在火場「關門待救」的三個重點，選擇一個能夠阻擋煙、熱的門，例如實心的木門或是鋼門，並且隔間牆要為不燃材料、最後這個居室也要有對外窗戶，才能有效求生。

消防局說，根據統計，煙在樓梯間可以一秒鐘3到5公尺的速度上升，所以想要往上逃生避開濃煙是不可能的，透過垂直通道，煙反而會在梯間內加速流竄，所以第一時間發現火災，若通道間沒有濃煙，那一定要選擇趕快「往下逃生」。

如果通道間已經充滿濃煙，那就選擇關門待救，關門能阻擋煙的流竄。但如果在沒關門的狀況下打開了窗戶，反而會讓窗口成為濃煙的出口，即便民眾在窗邊待救，仍會被嗆傷。

影片也提到，台灣的建築物中頂樓普遍都會有鐵皮屋加蓋，加蓋的部分將會拘限煙的流動，所看到的黑煙都是未完全燃燒的成分，也就是說當煙達到一定的溫度後，煙是會被點燃的，當連棟的透天厝都加蓋了這樣的鐵皮後，煙就有可能沿著鐵皮的縫隙流竄到隔壁導致延燒，是十分危險的情況。

模擬影片全程透過義消林維懋拍攝成影片，短短4分多鐘的影片，成為Line群組轉傳率很高的影片，也被發布在社群網站爆料公社中，廣為推廣並讚賞的。

嘉義市消防局點香在煙流模型屋模擬，發現沒關門時，煙會快速流動到各房間。照／嘉義市...
嘉義市消防局點香在煙流模型屋模擬，發現沒關門時，煙會快速流動到各房間。照／嘉義市消防局提供
分享
嘉義市消防局以煙流模型屋模擬，發現有關門時，煙便不會流動到各房間。照／嘉義市消防...
嘉義市消防局以煙流模型屋模擬，發現有關門時，煙便不會流動到各房間。照／嘉義市消防局提供
分享
嘉義市消防局以煙流模型屋模擬，發現火從垂直通道竄升的速度很快。照／嘉義市消防局提...
嘉義市消防局以煙流模型屋模擬，發現火從垂直通道竄升的速度很快。照／嘉義市消防局提供
分享

火災消防員
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

人民保母每天曝曬烈陽下 獅子會送上500雙袖套守護

2019-08-19 15:32

台南又見造假淹水照 黃偉哲：韓粉樂見其他縣市淹水？

2019-08-19 14:56

八里長道坑火燒車 車內外無人

2019-08-19 14:47

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死

2019-08-19 13:28

通緝犯疑吃安眠藥後開車上路 連撞3輛車自投羅網

2019-08-19 13:27

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 13:00

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

又有網友黑台南淹大水？市長黃偉哲要告

2019-08-19 12:17

蘇花路樹倒塌 砸中敞篷跑車

2019-08-19 12:16

國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事

2019-08-19 12:00

婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒

2019-08-19 10:57

八里貨車衝進麵攤釀3傷瓦斯外洩 隔壁就是加油站

2019-08-19 10:39

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

綠島森林火勢 復燃獲控制

2019-08-19 00:47

筆架連峰驚魂 7登山客遭雷擊 跌一團

2019-08-19 00:30

大雷雨像颱風 基隆4車追撞1傷

2019-08-18 23:51

影／行車糾紛爆衝突 2男街頭互毆遭警雙雙送辦

2019-08-18 20:20

BMW疑貪快左轉 外送員閃避不及直直撞上

2019-08-18 20:20

連日大雨高雄鳳山公車撞安全島 1女乘客撞斷牙

2019-08-18 16:41

疑飲酒過量造成身體不適 男猝死義消交誼廳內

2019-08-18 16:13

影／基隆雷雨交加 貨櫃車煞不住接連撞

2019-08-18 14:21

女登山客中暑向119求援 同行友人陪同下山卻遭雷擊

2019-08-18 13:53

車禍摔車男騎士噴飛 妻子崩潰：2幼兒要養

2019-08-18 13:43

忘記回家路但記得兒子的臉 1張照片帶失智嬤返家

2019-08-18 13:25

左右轉車道直行罰600 新北20個月開罰上萬件

2019-08-18 13:07

影／左轉未禮讓斑馬線行人 開車男辯：我有打燈號

2019-08-18 13:00

懷疑亂噴農藥致西瓜枯萎 六旬農持刀砍鄰居辯「誤觸」

2019-08-18 12:49

竹市消防小萌將出任務 消防魂上身連闖5關

2019-08-18 12:40

高雄男子風雨中失蹤多日 那瑪夏族人組隊搜救

2019-08-18 12:32

男子犯法不知被通緝 碧砂搭船被海巡逮獲

2019-08-18 12:31

影／綠島林火昨晚死灰復燃 空勤與森林救火隊疲於奔命

2019-08-18 12:31

新北妙齡女子溺水 警員剛學完CPR及時救命

2019-08-18 12:03

偷牛樟菇他辯取自傳統領域 法官刨根究底判他9月徒刑

2019-08-18 11:25

男女情侶偷竊娃娃機 網友：讓他們紅

2019-08-18 11:08
看更多

熱門文章

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 13:00

阿公送土地盼不到扶養 怒告長孫要討回

2019-08-18 19:56

少女認識他2天上摩鐵 半夜急傳訊「被上了」

2019-08-18 23:39

修冷氣修到床上 他偷情已婚老闆娘兩人均認罪

2019-08-18 22:50

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

BMW疑貪快左轉 外送員閃避不及直直撞上

2019-08-18 20:20

疑飲酒過量造成身體不適 男猝死義消交誼廳內

2019-08-18 16:13

向家人說「外出吃飯」 抑鬱男現身北車落軌遭撞斃

2019-08-18 21:24

他曝跟女友相處總是AA制有亮點 網友笑稱：這有梗

2019-08-19 12:56

阿公贈地 孫不扶養 打官司討不回

2019-08-19 00:56

與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵

2019-08-19 13:26

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54

迷「網」中尋覓同志 他染指7男孩重判14年

2019-08-19 08:02

沙鹿槍擊命案 2槍手逃出境 警憂被滅口

2019-08-19 00:36

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

連日大雨高雄鳳山公車撞安全島 1女乘客撞斷牙

2019-08-18 16:41

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

筆架連峰驚魂 7登山客遭雷擊 跌一團

2019-08-19 00:30

台北車站旅客落軌 遭273次普悠瑪撞上

2019-08-18 16:33

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

國道機場系統匝道口離奇倒栽蔥車禍 證實酒駕肇事

2019-08-19 12:00

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

婦人開車頭暈被警攔下 吐警一身當場暈倒

2019-08-19 10:57

影／行車糾紛爆衝突 2男街頭互毆遭警雙雙送辦

2019-08-18 20:20

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

越南配偶與夫家小姑吵架 擅帶7歲女兒返鄉獲緩刑

2019-08-19 10:09

建工廠多次遭檢舉違建 業者起殺機找人槍擊檢舉者

2019-08-19 10:56

影／男子落軌遭撞斃 屍體移置已恢復通車

2019-08-18 18:36

男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top