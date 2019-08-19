不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



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苗栗縣造橋鄉思源煙火公司上午接近11點時驚傳爆炸意外，廠內發生爆炸的23號庫房目前正進行殘火處理；消防局表示，目前確定2名外籍移工受到燒燙傷，分送頭份為恭醫院、部立苗栗醫院治療。

苗栗縣消防局表示，上午10點50分左右，造橋鄉思源煙火公司爆炸，通報造橋、後龍、特搜、竹南、苗栗等分隊前往搶救，現場23號庫房現已進行殘火處理。

消防局表示，現場燃燒面積約50平方公尺。

苗栗縣造橋鄉思源煙火公司上午接近11點時驚傳爆炸意外。圖／苗栗縣消防局提供 分享 facebook

苗栗縣造橋鄉思源煙火公司上午接近11點時驚傳爆炸意外。圖／苗栗縣消防局提供 分享 facebook

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苗栗縣消防局表示，上午10點50分左右，造橋鄉思源煙火工司爆炸，通報造橋、後龍、特搜、竹南、苗栗等分隊前往搶救，現場23號庫房內有3人受傷，目前現場還在爆炸燃燒中。

縣內各地消防隊、救護車趕往中，陸姓縣民在爆炸發生時駕車經過附近道路，他說聽到一、兩波心爆炸聲響，空中並冒出白色蕈狀雲。

現場陸續救出3名傷患，送往頭份為恭醫院救治。

苗栗縣消防局表示，上午10點50分左右，造橋鄉思源煙火公司爆炸，通報造橋、後龍、特搜、竹南、苗栗等分隊前往搶救。

爆炸情況目前還待了解，已有1人送醫，縣內各地消防隊、救護車趕往中，陸姓縣民在爆炸發生時駕車聽到，他說聽到爆炸聲響，空中並冒出蕈狀雲。