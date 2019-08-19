台中警三分局拿三個第一 警友站發六六大順獎金

2019-08-19 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局今天上午趁聯合勤教時，為6至7月績效卓著的同仁頒發獎金，因三分局在「上半年取締重大交通違規」等三項評比拿下第一，並由第三警分局長陳武康、警友辦事處主任張燋虎等人代表頒發6.6萬元的紅包，嘉勉同仁為治安工作的付出。

台中市第三警分局表示，今天上午9時許舉行聯合勤教，警友辦事處主任張燋虎、各警友站前往分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金，對於警察基層全心全力偵辦各類刑案及業務績優人員，表示慰勉。

第三警分局表示，偵查隊及各所於6至7月份破獲刑案；交通組獲警察局「108年上半年取締重大交通違規重點工作」評核成績第1名、「108年上半年取締動態肇因違規重點工作」評核成績第1名；秘書室獲警察局「108年上半年新聞輿情評核工作」評核成績第1名；保安民防組獲警察局「108年上半年動員業務輔訪」評核成績第2名，都獲得獎金表揚。

「警力有限，民力無窮」第三警分局長陳武康表示，警友會是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，感謝警友會第三辦事處、各所警友站站長在百忙中抽空蒞臨第三分局鼓舞士氣，期許同仁不要辜負廣大民眾的期望，全力以赴做好各項勤、業務工作，以最熱忱的態度服務市民，提供市民一個安居樂業的環境，並彰顯警察正面形象與符合社會民眾的期待。